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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल

फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल

फारस की खाड़ी से दुबई की ओर जा रहे लाइबेरिया के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर किसी वस्तु (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Nov 2026 02:04 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को बताया कि फारस की खाड़ी से दुबई की ओर जा रहे लाइबेरिया के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर किसी वस्तु (प्रोजेक्टाइल) से हमला हुआ. इस घटना में चार क्रू सदस्य घायल हो गए, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. यह घटना मंगलवार को तब हुई जब 'एमटी फुजैराह एनर्जी' नाम का बहुत बड़ा क्रूड कैरियर (VLCC) अल-रुवाइस से दुबई जा रहा था.

सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हो गए. इनमें से एक भारतीय नागरिक था जिसे मामूली चोटें आईं और उसे आगे की चिकित्सीय जांच के लिए सुरक्षित किनारे पर ले जाया गया.

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सभी लोग हैं सुरक्षित
मंत्री ने कहा कि चालक दल के बाकी 18 सदस्य-जिनमें टैंकर पर सवार पांच अन्य भारतीय नाविक भी शामिल हैं, सुरक्षित हैं और सभी का पता चल गया है.सोनोवाल ने आगे कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें जरूरी चिकित्सा सहायता और अन्य मदद उपलब्ध कराने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी के संपर्क में बनी हुई है.

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव के बीच इस ताजा हमले ने फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और उनके चालक दलों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं.पिछले महीने भारतीय नाविकों को ले जा रहे एक और जहाज पर हमला हुआ.जब होर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले टैंकर 'एमटी लुईस 1' पर लिम्पेट माइन्स से हमला किया गया.

इस विस्फोट के कारण जहाज पर आग लग गई, जिस पर 27 भारतीय नाविक सवार थे. यह घटना ओमान के खसाब से लगभग 25 नॉटिकल मील (46 किमी) उत्तर-पूर्व में हुई. बाद में सरकार ने पुष्टि की कि जहाज के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं.

ये भी पढ़ें: सोनिया गांधी की किताब पर अठावले का बड़ा बयान, '...तब शरद पवार की भूमिका से हम सहमत नहीं थे'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 11 Nov 2026 02:01 PM (IST)
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