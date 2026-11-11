'बाबर प्रेमियों को जनता देगी सजा', कीर्ति आजाद के बयान पर भड़की BJP

भगवान राम और अयोध्या स्थित राम मंदिर मामले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को घेरा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बुधवार (11 नवंबर) को टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर निशाना साधा. आजाद के भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणियों पर बीजेपी नेता भंडारी का बयान आया है. उन्होंने विपक्ष पर चरम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया.

प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश की जनता भी 'बाबर प्रेमियों' को सबक सिखाएगी. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भंडारी ने टीएमसी पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन सनातन का विरोधी है.

Congress lead Opposition hates Sanatan! TMC MP insults Prabhu Shree Ram! By asking their leaders to continue to slander Sanatan Rahul Gandhi, Mamta Banerjee and Akhilesh Yadav are pracitising "Peak vote bank politics" " BABAR PREMIS WILL BE PUNISHED BY PEOPLE OF UTTAR PRADESH JUST LIKE BENGAL" https://t.co/BNoZpq0LiV — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 11, 2026

विपक्ष सनातन से नफरत करता है- प्रदीप भंडारी

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष सनातन से नफरत करता है. उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद ने प्रभु श्री राम का अपमान किया. भंडारी ने आगे कहा कि अपने नेताओं से सनातन को लगातार बदनाम करने के लिए कहकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव 'चरम वोट बैंक की राजनीति' कर रहे हैं.

'बाबर प्रेमियों को सजा देगी जनता'

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को उसी तरह की सजा मिलेगी, जैसी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनावी हार के रूप में मिली थी. भंडारी ने लिखा, "बंगाल की तरह ही, उत्तर प्रदेश की जनता 'बाबर प्रेमियों' को सजा देगी." बीजेपी नेता की यह टिप्पणी तब आई, जब टीएमसी सांसद आजाद ने कहा कि वह कभी अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाएंगे.

कीर्ति आजाद ने भगवान राम द्वारा माता सीता के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि वह भगवान राम को ही पूजा के योग्य एकमात्र देवता नहीं मानते. उन्होंने माता सीता को अपनी 'मां' बताया और कहा कि वह उनके जन्मस्थान, मिथिला से आते हैं.

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