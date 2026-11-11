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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बाबर प्रेमियों को जनता देगी सजा', कीर्ति आजाद के बयान पर भड़की BJP

'बाबर प्रेमियों को जनता देगी सजा', कीर्ति आजाद के बयान पर भड़की BJP

भगवान राम और राम मंदिर मामले को लेकर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा. प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष सनातन से नफरत करता है. उन्होंने कहा कि TMC सांसद ने प्रभु श्री राम का अपमान किया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 11 Nov 2026 03:11 PM (IST)
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भगवान राम और अयोध्या स्थित राम मंदिर मामले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को घेरा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बुधवार (11 नवंबर) को टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद पर निशाना साधा. आजाद के भगवान राम को लेकर की गई टिप्पणियों पर बीजेपी नेता भंडारी का बयान आया है. उन्होंने विपक्ष पर चरम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया.

प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश की जनता भी 'बाबर प्रेमियों' को सबक सिखाएगी. अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भंडारी ने टीएमसी पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन सनातन का विरोधी है. 

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विपक्ष सनातन से नफरत करता है- प्रदीप भंडारी
बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष सनातन से नफरत करता है. उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद ने प्रभु श्री राम का अपमान किया. भंडारी ने आगे कहा कि अपने नेताओं से सनातन को लगातार बदनाम करने के लिए कहकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव 'चरम वोट बैंक की राजनीति' कर रहे हैं.

'बाबर प्रेमियों को सजा देगी जनता'
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को उसी तरह की सजा मिलेगी, जैसी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को चुनावी हार के रूप में मिली थी. भंडारी ने लिखा, "बंगाल की तरह ही, उत्तर प्रदेश की जनता 'बाबर प्रेमियों' को सजा देगी." बीजेपी नेता की यह टिप्पणी तब आई, जब टीएमसी सांसद आजाद ने कहा कि वह कभी अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाएंगे. 

कीर्ति आजाद ने भगवान राम द्वारा माता सीता के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि वह भगवान राम को ही पूजा के योग्य एकमात्र देवता नहीं मानते. उन्होंने माता सीता को अपनी 'मां' बताया और कहा कि वह उनके जन्मस्थान, मिथिला से आते हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 11 Nov 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Lord Ram Kirti Azad BJP Pradeep Bhandari
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