Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ड्राई डे राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार, चुनावों पर शराब प्रतिबंधित करते हैं।

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती राष्ट्रीय स्तर पर ड्राई डे हैं।

चुनाव से 48 घंटे पूर्व, मतगणना पर भी शराब बिक्री रुकती है।

राज्य सरकारें स्थानीय संस्कृति, धार्मिक त्योहारों पर ड्राई डे घोषित करती हैं।

Dry Days in India: भारत में जिन दिनों में शराब की बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित होती है उन्हें आमतौर पर ड्राई डे के रूप में जाना जाता है. ये प्रतिबंध मुख्य रूप से राष्ट्रीय अवसरों, धार्मिक त्योहार और चुनाव से जुड़े हैं.

नियमों का उद्देश्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजनों को चिन्हित करना, धार्मिक अनुष्ठानों का सम्मान करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना है. कुछ ड्राई डे राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं कुछ व्यक्तिगत राज्य सरकार द्वारा स्थानीय रीति रिवाज और खास त्यौहारों के महत्व के मुताबिक तय किए जाते हैं.

राष्ट्रीय छुट्टियां

देश भर में तीन राष्ट्रीय छुट्टियों को अनिवार्य ड्राई डे के रूप में पहचान गया है. 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर, भारत का संविधान लागू होने के दिन का सम्मान करने के लिए शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, देश की आजादी की याद में और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करने के लिए ड्राई डे के रूप में मनाया जाता है.

2 अक्टूबर गांधी जयंती तीसरा राष्ट्रीय ड्राई डे है. यह राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है. गांधी जी ने जीवन पर शराब का कड़ा विरोध किया और पूर्ण शराबबंदी की वकालत की. इस मौके पर बिक्री पर लगी रोक उनके विचारों और विरासत से जुड़ी है.





चुनाव संबंधी प्रतिबंध

चुनाव के आसपास शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध है. लोकसभा, राज्यसभा विधानसभा और राष्ट्रीय निकाय के चुनाव के दौरान मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले तक बिक्री रोक दी जाती है. जिस दिन वोटों की गिनती होती है और नतीजे घोषित होते हैं उसे भी ड्राई डे माना जाता है.

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और चुनावी प्रक्रिया के दौरान दंगें या फिर हिंसा के जोखिम को कम करना है. उनका उद्देश्य शराब के बंटवारे के जरिए से मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना भी है. मतदान और मतगणना के दौरान इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर अधिकारी चुनाव की निष्पक्षता और अखंडता की रक्षा करना चाहते हैं.

धार्मिक त्योहार और राज्य नियम

राष्ट्रीय छुट्टियों और चुनाव के अलावा राज्य सरकार बड़े धार्मिक त्योहारों के लिए ड्राई डे घोषित कर सकती है. हर राज्य में स्थानीय संस्कृति और खास अवसरों से जुड़े महत्व के मुताबिक तारीख अलग-अलग होती है. शराब की दुकान आमतौर पर महाशिवरात्रि, राम नवमी, जन्माष्टमी, ईद उल फितर, महावीर जयंती और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर बंद रहती है.

इसका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान शांति, पवित्रता और नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना है. सरकारें उपद्रवी व्यवहार और सार्वजनिक व्यवस्था को रोकने में मदद करने के लिए यह प्रतिबंध लगाती हैं.





इसे ड्राई डे क्यों कहा जाता है?

शराब और दूसरे नशीली ड्रिंक को गीला कहा जाता है. जब सरकार कानूनी तौर पर उनकी बिक्री और सेवा पर बैन लगाती है तो उस दिन को ड्राई कहा जाता है. यह सुझाव देते हुए कि बाजार के जरिए से शराब का गुजरना फिलहाल बंद है. इस वजह से यह शब्द उस दिन को दर्शाता है जब लागू प्रतिबंध के तहत शराब कानूनी तौर पर नहीं बेची जा सकती.

कुछ राज्यों में पूर्ण शराब बंदी

ड्राई डे नियमों को राज्यव्यापी निषेध से अलग किया जाना चाहिए. बिहार और गुजरात समेत कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. दूसरे राज्यों में शराब की दुकान सिर्फ राष्ट्रीय छुट्टी, चुनाव संबंधित तारीख और राज्य द्वारा घोषित त्योहार के अवसर पर ही बंद होती है.

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उल्लंघन के लिए दंड

ड्राई डे नियम को तोड़ने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. लागू नियम के आधार पर उल्लंघन पर भारी जुर्माना, शराब लाइसेंस रद्द करना या फिर जेल हो सकती है. इस वजह से बेचने वालों और व्यवसायों को अपने क्षेत्र के लिए लागू प्रतिबंध का पालन करना जरूरी है.

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