Delhi AQI: बिहार की राजधानी पटना से लेकर यूपी के कानपुर, लखनऊ और राजस्थान के जयपुर तक दीपावली के दौरान पूरे देश में आतिशबाजी होती है, लेकिन त्योहार बीतते ही प्रदूषण की सबसे भयानक मार सिर्फ दिल्ली-एनसीआर पर ही क्यों पड़ती है? दीपावली के चौथे दिन भी AQI ज्यादा ही रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, हालांकि पटाखों का धुआं स्थिति को बिगाड़ता है, लेकिन इसका असली कारण दिल्ली की खास भौगोलिक बनावट, सर्दियों का मौसम, उत्तर-पश्चिम से चलने वाली हवाएं और थमी हुई हवा का वैज्ञानिक चक्र है जो राजधानी को गैस चैंबर बना देता है.

भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी राज्यों की स्थिति

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी राज्यों की बनावट इसे प्रदूषण का मुख्य केंद्र बनाती है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली में केवल स्थानीय गतिविधियों का ही प्रदूषण नहीं होता, बल्कि यह एक बाउल यानी कटोरे की आकृति वाले क्षेत्र में बसी है. दीपावली के आसपास पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के बाद बड़े पैमाने पर पराली जलाई जाती है. उत्तर-पश्चिम दिशा से बहने वाली हवाएं इस धुएं को उड़ाकर सीधे दिल्ली-एनसीआर के ऊपर ले आती हैं. चूंकि दिल्ली हिमालय की तलहटी के करीब है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से आया धुआं यहां आकर फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है.

अन्य शहरों की तुलना में दिल्ली का अलग मौसम

लखनऊ, कानपुर या जयपुर जैसे शहरों में भी दीपावली पर पटाखे जलते हैं और प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वहां हवा का प्रवाह बना रहता है. दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत देश के अन्य मैदानी इलाकों की तुलना में जल्दी और ज्यादा तेज होती है. मौसम विज्ञान की भाषा में इसे वेंटीलेशन की कमी कहते हैं. यदि हवा की गति तेज हो, तो जहरीले कण बहकर आगे निकल जाते हैं. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 2024 की दिवाली पर देखने को मिला था, जब त्योहार की रात AQI 600 के करीब पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन तेज हवाएं चलने के कारण यह गिरकर बेहद सामान्य 97 पर आ गया था.

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तापमान इनवर्जन की वजह से बनती है धुएं की छत

सर्दियों के दिनों में दिल्ली की हवा में एक खास भौतिक बदलाव आता है जिसे 'टेंपरेचर इनवर्जन' कहा जाता है. आम दिनों में सूरज की गर्मी से जमीन के पास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे प्रदूषण फैलता नहीं है. लेकिन सर्दियों में जमीन बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे उसके संपर्क वाली हवा भी ठंडी होकर भारी हो जाती है. इसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक छतरी या परत बन जाती है. यह गर्म हवा की परत एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो नीचे की ठंडी हवा और उसमें मौजूद जहरीले धुएं को वायुमंडल में ऊपर जाने से रोक देती है.

मिक्सिंग हाइट घटने से दमघोंटू बनता है माहौल

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (CEEW) की रिसर्च बताती है कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान 'मिक्सिंग हाइट' बहुत कम हो जाती है. गर्मियों के मौसम में हवा में उठने वाले प्रदूषक कणों के फैलने का दायरा यानी मिक्सिंग हाइट जमीन से लगभग 1500 मीटर ऊपर तक होता है. इसके विपरीत, सर्दियों का मौसम आते ही यह दायरा घटकर मात्र 300 मीटर रह जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि गाड़ियों, फैक्ट्रियों और पटाखों से निकलने वाले धुएं को फैलने के लिए पांच गुना कम जगह मिलती है, जिससे वायुमंडल में प्रदूषक कणों की सघनता अत्यधिक बढ़ जाती है.

नमी, कोहरा और सेकेंडरी पार्टिकल्स की समस्या

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दिल्ली की हवा में नमी की मात्रा काफी बढ़ जाती है. जब हवा में ठंडक और नमी का मेल होता है, तो हवा में तैर रहे PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण नमी को सोखकर भारी और बड़े हो जाते हैं. वातावरण में मौजूद विभिन्न गैसें आपस में रासायनिक क्रिया करके नए हानिकारक कणों (सेकेंडरी पार्टिकल्स) का निर्माण करती हैं. नमी और इन भारी कणों के मिलने से सड़कों पर सफेद या भूरे रंग का घना कोहरा छा जाता है, जो धूप को जमीन तक नहीं पहुंचने देता और लोगों के लिए सांस लेना दूभर कर देता है.





पटाखों का धुआं और CAQM की रिपोर्ट का सच

दिल्ली की हवा में जब पराली का धुआं, नमी और थमी हुई हवा पहले से मौजूद होती है, तब दीपावली के पटाखे आग में घी डालने का काम करते हैं. CAQM की फरवरी 2026 की विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों में दिल्ली के खतरनाक PM2.5 प्रदूषण में सबसे बड़ा 27 प्रतिशत योगदान सेकेंडरी पार्टिकल्स का होता है. इसके अलावा 23 प्रतिशत धुआं वाहनों के परिवहन से, 20 प्रतिशत बायोमास और लकड़ी-कूड़ा जलने से, 15 प्रतिशत हवा में उड़ती धूल से और 9 प्रतिशत योगदान उद्योगों व थर्मल पावर प्लांटों का होता है. पटाखे इसी पहले से बने जहरीले मिश्रण में अचानक भारी मात्रा में केमिकल जोड़ देते हैं.

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