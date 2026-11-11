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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकरीना कपूर ने दिवाली पर पहना भोपाल रियासत की बेगम का पेंडेंट, कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस

करीना कपूर ने दिवाली पर पहना भोपाल रियासत की बेगम का पेंडेंट, कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस

Kareena Kapoor Diwali Look Controversy: बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर के दिवाली लुक पर विवाद खड़ा हो गया है. भोपाल रियासत की बेगम का पेंडेंट पहनने पर कांग्रेस नेता ने लीगल नोटिस भेजा है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: Rahul Yadav |  Updated at : 11 Nov 2026 03:43 PM (IST)
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करीना कपूर का दिवाली लुक अब विवाद की वजह बन गया है. दरअसल, करीना ने दिवाली के मौके पर जो पेंडेंट पहना था, उस पर कुरान की आयत-उल-कुर्सी लिखी होने का दावा किया जा रहा है. दिवाली अटायर की ये तस्वीरें करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और उनकी डिजाइनर रिया कपूर ने उनके अटायर का डिस्क्रिप्शन भी पोस्ट किया था. करीना की फोटोज सामने आने के बाद इस पर बवाल शुरू हो गया है.

कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने इस पर आपत्ति जताते हुए करीना और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को लीगल नोटिस भेजा है. हफीज का कहना है कि कुरान की पवित्र आयतों को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करना और उन्हें ऐसे लिबास के साथ पहनना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. उन्होंने सोशल मीडिया से तस्वीरें हटाने और सार्वजनिक माफी की मांग की है. अब्बास ने कहा कि बतौर मुस्लिम उन्होंने करीना कपूर को नोटिस भेजा है और उनकी पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

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करीना को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

अब्बास हफीज के वकील मोहम्मद जफर ने भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. उनका कहना है कि अगर करीना कपूर ने तस्वीरें नहीं हटाईं और माफी नहीं मांगी तो पुलिस या अदालत के जरिए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चंद्रशेखर तिवारी ने करीना का बचाव

दूसरी तरफ, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने करीना कपूर का बचाव किया है. उनका कहना है कि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के लॉकेट पहनना पवित्र माना जाता है. इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोग भी पवित्र आयतों वाले ताबीज पहनते हैं. ऐसे में करीना के पेंडेंट पहनने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

चंद्रशेखर ने यहां तक कहा कि करीना को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि इस विरोध की असली वजह कहीं करीना का दिवाली मनाना तो नहीं है?

 
 
 
 
 
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पेंडेंट का शाही इतिहास और धार्मिक महत्व क्या है? 

इसके साथ ही अगर करीना के पेंडेट के शाही इतिहास और धार्मिक महत्व के बारे में बात की जाए तो ये बेशकीमती पन्ना भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी बेगम साजिदा सुल्तान (1915-1995) की शाही विरासत का हिस्सा था. 1961 में बेगम साजिदा सुल्तान भोपाल की बेगम बनीं. इस रत्न को उन्होंने शाही विरासत के रूप में संजोकर रखा.

पेंडेंट में करीब 30 कैरेट का गहरे हरे रंग का अष्टकोणीय पन्ना लगा है. पन्ने को हीरों से जड़े सोने के फ्रेम में मढ़ा गया है. इसके साथ हीरे जड़ित चेन भी लगी है. पन्ने की सतह पर कुरान की सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत यानी आयत-अल-कुरसी बारीक कारीगरी से उकेरी गई है. मुगल और नवाबी दौर में कीमती रत्नों पर कुरान की आयतें खुदवाने की परंपरा रही है. ऐसे आभूषणों को तावीज और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी पहना जाता था.

आयत-अल-कुर्सी को इस्लाम में विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है. इसे हिफाजत, बरकत और बुरी नजर से बचाव का प्रतीक माना जाता है. नाजुक पन्ने पर इतनी बारीकी से पूरी आयत उकेरना उस दौर के शाही कारीगरों की असाधारण हुनरमंदी को दर्शाता है.

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About the author अंबुज पांडेय

अम्बुज पाण्डेय ने साल 2012 में पत्रकारिता की शुरुआत की. इस समय एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट हैं और मध्य प्रदेश की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों सहारा समय, ANI News Agency, PTI में काम किया.

एबीपी न्यूज़ में उन्होंने इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से करीब 36 लोगों की मौत पर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स, और इनसाइड स्टोरी की. छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से करीब 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई इसको लेकर कई एक्सक्लूसिव खुलासे , ग्राउंड रिपोर्ट्स और इनसाइड स्टोरी की.

करियर के शुरुआत से ही BJP, NDA के कई महत्वपूर्ण दलों को कवर की इस दौरान केंद्र में UPA सरकार का बदलाव और बीजेपी का उभार कभी करीब से देखा और रिपोर्ट किया.  उत्तराखंड की त्रासदी,  निर्भया केस, अन्ना आंदोलन को कवर किया. 2014, 2019 और 2024  के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग राज्यों से कवर किए।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा , पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार, असम, नागालैंड जैसे कई महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर किए हैं.

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेश में मास्टर की डिग्री हासिल की. वहीं  माखनलाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया.
 
संपर्क करें: मेल आईडी- ambujp@abpnetwork.com | फेसबुक- https://www.facebook.com/share/1Etx2vxbKk/  | एक्स- https://x.com/AmbujPandeyABP | इंस्टाग्राम- https://x.com/AmbujPandeyABP
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Published at : 11 Nov 2026 03:43 PM (IST)
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KAREENA KAPOOR
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