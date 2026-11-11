Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह अपनी छोटी बेटी शिवांगी की शादी को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. इस भव्य विवाह समारोह में पूरे देश से दिग्गज हस्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है. पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खास न्योता भेजा जा रहा है. शादी की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है लगभग 4 लाख लोगों के लिए तैयार की जा रही शाही दावत. पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है. इस विशाल आयोजन में भोजन व्यवस्था और राशन में कितना खर्चा आ सकता है, आइए उसके बारे में जानें.

शादी की भव्य तैयारी और आमंत्रण

अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी के विवाह उत्सव को एक यादगार कार्यक्रम बनाने में जुटे हुए हैं. इसके लिए राजनीतिक गलियारों से लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों तक निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं. खुद बाहुबली विधायक ने इस बात की पुष्टि की है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही धाराओं के प्रमुख नेताओं को शादी का बुलावा दिया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस विवाह समारोह का विशेष निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा. पूरी व्यवस्था को सुचारू और अनुशासित रखने के लिए गांव लदमा में विशेष तैयारियां की जा रही हैं.

ईको-फ्रेंडली शादी और पर्यावरण सुरक्षा

शादी समारोह के भव्य होने के बावजूद इसमें पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. आयोजन के दौरान पटाखों और किसी भी तरह की आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, ताकि वायु और ध्वनि प्रदूषण न फैले. अनंत सिंह ने यह सुनिश्चित किया है कि खुशियों के इस उत्सव से आसपास के पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. इस हरित पहल की वजह से शादी का यह आयोजन सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच खूब सराहा जा रहा है.

150 से अधिक व्यंजनों वाली शाही दावत

समारोह में आने वाले करीब 4 लाख मेहमानों के स्वागत के लिए विशाल भोजन व्यवस्था की जा रही है. शाही पकवान की लिस्ट में 150 से भी ज्यादा प्रकार के लजीज व्यंजन शामिल किए गए हैं. इसमें पारंपरिक बिहारी पकवानों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों का भी स्वाद मिलेगा. खास मिठाइयों की बात करें तो शाही काजू कतली और सिलाव का मशहूर खाजा मेहमानों के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा. इसके अलावा कई तरह के लाइव फूड काउंटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं.

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दावत का कुल बजट और कैटरिंग खर्च

4 लाख लोगों के लिए आयोजित इस महा-भोज का अनुमानित कुल खर्च 32 करोड़ रुपये से लेकर 60 करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान है. बाजार विशेषज्ञों और प्रीमियम कैटरिंग सर्विसेज की दरों के मुताबिक, इतने विशाल पैमाने पर प्रति प्लेट खर्च 800 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक आता है. इस कुल लागत में सिर्फ खाद्य सामग्री ही नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में रसोइयों की फीस, सर्विस स्टाफ, क्रॉकरी, विशाल पंडाल और ईंधन का बड़ा खर्च भी जुड़ा होता है.

अनाज और दालों की भारी खपत

अगर केवल राशन सामग्री यानी कच्चे माल की बात करें, तो थोक भाव के आधार पर इसकी कुल लागत करीब 5.10 करोड़ रुपये बैठती है. इसमें रोटियों और नान के लिए 40,000 किलो (40 टन) आटा और मैदा लगेगा, जिसकी कीमत 14 लाख रुपये है. शाही पुलाव और बिरयानी के लिए 32,000 किलो (32 टन) बासमती चावल की जरूरत होगी, जिसका खर्च 28.80 लाख रुपये है. वहीं, विभिन्न प्रकार की दालों, चने और राजमा के लिए 20,000 किलो (20 टन) सामग्री खरीदी जाएगी, जिसकी थोक कीमत 26 लाख रुपये है.

डेयरी प्रोडक्ट्स और हरी सब्जियों का बजट

भोजन के मेन्यू में पनीर, दूध और खोया की बहुत बड़ी भूमिका है. कुल मिलाकर 60,000 किलो (60 टन) डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल होगा, जिस पर औसतन 2.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे. ताजी हरी सब्जियों और मौसमी फलों की खपत लगभग 1,00,000 किलो (100 टन) रहने का अनुमान है, जिसका कुल बजट 60 लाख रुपये आता है. इसके साथ ही पूरियां तलने और सब्जी तैयार करने के लिए 24,000 किलो (24 टन) शुद्ध देसी घी और रिफाइंड तेल की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपये बैठती है.

मिठाइयां, ड्राई फ्रूट्स और नमक का हिसाब

मिठाइयों और स्वादिष्ट पकवानों को तैयार करने के लिए 32,000 किलो (32 टन) चीनी और गुड़ की खपत होगी, जिसका थोक मूल्य 14.40 लाख रुपये है. इसके अलावा 5 से 6 तरह के स्टार्टर्स, शाही ग्रेवी और मुख्य व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाले काजू, बादाम और खड़े मसालों की कुल मात्रा 12,000 किलो (12 टन) होगी, जिस पर 96 लाख रुपये खर्च होंगे. खाने के स्वाद को संतुलित करने के लिए 4,000 किलो (4 टन) सफेद और काले नमक की खरीदारी होगी, जिसकी लागत 1.12 लाख रुपये आएगी.

स्टाफ, ईंधन और पंडाल प्रबंधन का खर्च

कच्चे माल के अलावा भी कई बड़े खर्चे होते हैं जो कुल बजट को बढ़ा देते हैं. इतने बड़े जनसमूह को खाना बनाकर परोसने के लिए हजारों अनुभवी शेफ, सहायकों और वेटरों की पूरी टीम तैनात की जा रही है, जिनके मेहनताने पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. खाना पकाने के लिए हजारों कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर और पीने के लिए लाखों लीटर मिनरल वॉटर मंगाया जा रहा है. इसके साथ ही भव्य पंडाल, प्रीमियम कटलरी, विशाल डाइनिंग टेबल, कूलर, एसी और लगातार साफ-सफाई के इंतजाम पर भारी बजट लगाया जा रहा है.

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