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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ

हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर पंजाब किंग्स में शामिल हो गए हैं. इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि अब पंजाब का कप्तान कौन होगा? हार्दिक पांड्या या श्रेयस अय्यर?

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Nov 2026 04:07 PM (IST)
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आईपीएल 2027 की ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है. पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब मुंबई इंडियंस में चले गए हैं. वहीं मुंबई से हार्दिक पांड्या अब पंजाब में शामिल हो गए हैं. पिछले कई दिनों से इस डील की चर्चा चल रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स में करीब एक हफ्ते पहले ही इस डील का खुलासा हो गया था. अब बुधवार को हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में शामिल होने पर पहला बयान दिया है. 

हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद एक बड़ा सवाल उठा. दरअसल, श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान हैं. वह दो सीजन से पंजाब को लीड कर रहे हैं. अब जब हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में गए तो सवाल उठा कि क्या फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तान बनाएगी? क्योंकि हार्दिक मुंबई के कप्तान थे. अब उनका किसी टीम में बतौर खिलाड़ी जाना मुश्किल लग रहा था. 

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हार्दिक पांड्या ने खुद दिया जवाब, कप्तानी पर सब कर दिया साफ 

हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बताया है. हार्दिक पांड्या ने कहा कि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान हैं. रिकी पोंटिंग उनके कोच हैं. पंजाब उनकी टीम है. उन्होंने यह भी लिखा कि वह अपने कोच और कप्तान के साथ खड़े हैं. 

हार्दिक के इस पोस्ट से अब सब कुछ साफ हो गया है. श्रेयस अय्यर ही पंजाब किंग्स के कप्तान रहेंगे, और हार्दिक पांड्या बतौर खिलाड़ी खेलेंगे. वैसे, हार्दिक को अय्यर की कप्तानी में खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. क्रिकेट के जानकार पहले ही यह साफ कर चुके थे. इसकी वजह है कि श्रेयस अय्यर अब भारत के टी20 कप्तान हैं. टीम इंडिया में हार्दिक को अय्यर की कप्तानी में ही खेलना होगा. ऐसे में आईपीएल में उनकी कप्तानी में खेलने से हार्दिक को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए था. 

पंजाब में आने से बढ़ गई हार्दिक पांड्या की सैलरी 

आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब किंग्स में आने से हार्दिक पांड्या की सैलरी में इजाफा हुआ है. मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को 16.5 करोड़ रुपये मिल रहे थे. वहीं अब पंजाब किंग्स में वह 18 करोड़ रुपये में आए हैं. ऐसे में उनकी सैलरी में 1.5 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Shreyas Iyer Arshdeep Singh Punjab Kings Mumbai Indians HARDIK PANDYA IPL 2027
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