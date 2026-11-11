हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में जाने पर दिया पहला बयान, कप्तानी पर सब कर दिया साफ

आईपीएल 2027 की ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है. पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब मुंबई इंडियंस में चले गए हैं. वहीं मुंबई से हार्दिक पांड्या अब पंजाब में शामिल हो गए हैं. पिछले कई दिनों से इस डील की चर्चा चल रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स में करीब एक हफ्ते पहले ही इस डील का खुलासा हो गया था. अब बुधवार को हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स में शामिल होने पर पहला बयान दिया है.

हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में शामिल होने के बाद एक बड़ा सवाल उठा. दरअसल, श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान हैं. वह दो सीजन से पंजाब को लीड कर रहे हैं. अब जब हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में गए तो सवाल उठा कि क्या फ्रेंचाइजी उन्हें कप्तान बनाएगी? क्योंकि हार्दिक मुंबई के कप्तान थे. अब उनका किसी टीम में बतौर खिलाड़ी जाना मुश्किल लग रहा था.

हार्दिक पांड्या ने खुद दिया जवाब, कप्तानी पर सब कर दिया साफ

हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर श्रेयस अय्यर को अपना कप्तान बताया है. हार्दिक पांड्या ने कहा कि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान हैं. रिकी पोंटिंग उनके कोच हैं. पंजाब उनकी टीम है. उन्होंने यह भी लिखा कि वह अपने कोच और कप्तान के साथ खड़े हैं.

हार्दिक के इस पोस्ट से अब सब कुछ साफ हो गया है. श्रेयस अय्यर ही पंजाब किंग्स के कप्तान रहेंगे, और हार्दिक पांड्या बतौर खिलाड़ी खेलेंगे. वैसे, हार्दिक को अय्यर की कप्तानी में खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी. क्रिकेट के जानकार पहले ही यह साफ कर चुके थे. इसकी वजह है कि श्रेयस अय्यर अब भारत के टी20 कप्तान हैं. टीम इंडिया में हार्दिक को अय्यर की कप्तानी में ही खेलना होगा. ऐसे में आईपीएल में उनकी कप्तानी में खेलने से हार्दिक को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए था.

“My captain. Shreyas. My coach. Ricky Ponting. My team. All of Punjab”. THE INSTAGRAM POST OF HARDIK PANDYA. 🥶 https://t.co/Unl9a0hEbT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 11, 2026

पंजाब में आने से बढ़ गई हार्दिक पांड्या की सैलरी

आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब किंग्स में आने से हार्दिक पांड्या की सैलरी में इजाफा हुआ है. मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को 16.5 करोड़ रुपये मिल रहे थे. वहीं अब पंजाब किंग्स में वह 18 करोड़ रुपये में आए हैं. ऐसे में उनकी सैलरी में 1.5 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

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