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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWine Packaging: बियर की तरह वाइन क्यों नहीं आती कैन में, जानें क्या है इसकी वजह?

Wine Packaging: बियर की तरह वाइन क्यों नहीं आती कैन में, जानें क्या है इसकी वजह?

Wine Packaging: बियर को तो कैन में स्टोर कर लिया जाता है लेकिन वाइन हमेशा बोतल में ही आती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहता है साइंस.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 10 Nov 2026 10:31 PM (IST)
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  • वाइन एल्युमिनियम से रासायनिक क्रिया कर स्वाद बिगाड़ती है।
  • कांच की बोतलें वाइन को धीरे-धीरे परिपक्व करती हैं।
  • वाइन की धीमी खपत के कारण कैन पैकेजिंग अनुपयुक्त।
  • आधुनिक कैन में परत वाइन को सुरक्षित रखती है।

Wine Packaging: पारंपरिक रूप से वाइन कांच की बोतल में बेची जाती है जबकि बियर आमतौर पर एल्युमिनियम की कैन में मिलती है. इसकी एक मुख्य वजह वाइन की रासायनिक संरचना में अंतर है. वाइन एसिडिक होती है और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है. यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. 

जब वाइन सीधे एल्युमिनियम के संपर्क में आती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन सकती है. इस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है और यह वाइन के स्वाद को खराब कर सकती है. इस वजह से पैकेजिंग के दौरान वाइन और एल्यूमीनियम को सीधे संपर्क में आने से रोकना एक जरूरी बात है. 

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वाइन की एजिंग में कांच की भूमिका

पैकेजिंग इस वजह से भी मायने रखती है क्योंकि कुछ वाइन को वक्त के साथ मैच्योर होने के लिए रखा जाता है. अच्छी क्वालिटी वाली वाइट बोतल में रखे जाने पर धीरे-धीरे अपना स्वाद विकसित कर सकती है. कॉर्क से बंद कांच की बोतल में काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जा सकती है जो वाइन की एजिंग प्रक्रिया में मदद करती है. 

इसके उलट अल्युमिनियम की कान पूरी तरह से एयर टाइट होती है और इस तरह की मैचुरेशन के लिए जरूरी स्थिति नहीं देती. इस वजह से जिन वाइन को वक्त के साथ मैच्योर होने के लिए रखा जाता है उनके लिए कांच की बोतल ही सही विकल्प बनी हुई है. 


Wine Packaging: बियर की तरह वाइन क्यों नहीं आती कैन में, जानें क्या है इसकी वजह?

अल्कोहल की मात्रा और पीने की आदत 

बीयर और वाइन के बीच का अंतर इस बात पर असर डालता है कि इन्हें आमतौर पर कैसे परोसा जाता है. बियर में आमतौर पर लगभग 4% से 8% अल्कोहल होता है और यह अक्सर 330 मिली या फिर 500 मिली कि कैन में बेची जाती है. इतनी मात्रा को लोग आमतौर पर एक ही बार में पी लेते हैं. वाइन में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है. यह लगभग 9% से 15% या फिर उससे भी ज्यादा होती है. इसे आमतौर पर कम मात्रा में परोसा जाता है और धीरे-धीरे पिया जाता है.

कैन खोलने के बाद एक समस्या आ जाती है. बोतल को तो दोबारा बंद किया जा सकता है लेकिन एक बार खुल जाने के बाद सामान्य कैन को वापस से सील नहीं किया जा सकता. इस वजह से बची हुई वाइन खुली रह जाती है और उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. यही वजह है कि ऐसी ड्रिंक के लिए कैन कम सुविधाजनक होती है जिन्हें एक बार में पीने के बजाय धीरे-धीरे पिया जाता है. 


Wine Packaging: बियर की तरह वाइन क्यों नहीं आती कैन में, जानें क्या है इसकी वजह?

परंपरा और एक प्रीमियम अनुभव 

वाइन का संबंध परोसने के एक पारंपरिक तरीके से है. कॉर्क लगी बोतल को खोलना, वाइन को एक खास तरह के गिलास में डालना और उसके रंग को देखना यह सब इस अनुभव का हिस्सा माने जाते हैं. कई लोगों के लिए परोसने का यह तरीका वाइन की प्रीमियम छवि को और बढ़ाता है. एल्युमिनियम के डिब्बे वह परिचित परंपरा या फिर लग्जूरियस अनुभव नहीं देते जिसकी वजह से उत्पादकों ने कांच की बोतल का इस्तेमाल करना जारी रखा है.

इस वजह से बोतलों को प्राथमिकता देना सिर्फ रसायन विज्ञान पर आधारित नहीं है. वाइन की पैकेजिंग और प्रस्तुति को आकार देने में उम्र बढ़ने की जरूरत, परोसने के तरीके और स्थापित संस्कृत अपेक्षाओं का भी योगदान रहा है. 

यह भी पढ़ें: कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?

क्या आज डिब्बा बंद वाइन मिलती है? 

कांच की बोतल को पारंपरिक रूप से प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद वाइन अब डिब्बों में भी मौजूद है. पैकेजिंग तकनीक में सुधार की वजह से डिब्बे के अंदर एक खास सुरक्षात्मक परत का इस्तेमाल करना संभव हो गया है. यह परत वाइन को एल्युमिनियम के सीधे संपर्क में आने से रोकती है. इससे रासायनिक प्रतिक्रिया का खतरा कम हो जाता है जो इसी गंध और स्वाद को प्रभावित कर सकती है. 

देबो में व्हाइट खासतौर से रेडी टू ड्रिंक बाजार और युवा वाइन में दिखाई दे रही है. यह उत्पाद लंबे वक्त तक रखने के बजाय तुरंत सेवन के लिए होते हैं. इससे वे इस प्रकार की पैकेजिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं. सुरक्षात्मक परत सीधे संपर्क की समस्या का समाधान करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 10:31 PM (IST)
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