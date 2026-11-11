Anant Singh Net Worth: बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी और बेटे के उपनयन संस्कार की भव्य तैयारियों को लेकर सुर्खियों में हैं. शादी के इंतजामों के बीच लोगों की नजरें छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की भारी-भरकम संपत्ति पर टिक गई हैं. चुनावी हलफनामे के आंकड़ों के मुताबिक, अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की संपत्ति के मालिक हैं. उनकी इस कमाई का मुख्य जरिया खेती, व्यवसाय, मकान का किराया और विधायकी से मिलने वाला वेतन है.

चुनावी हलफनामे में संपत्ति का ब्योरा

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल आधिकारिक चुनावी दस्तावेजों के अनुसार, मोकामा विधायक अनंत सिंह ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति 37.88 करोड़ रुपये बताई है. इसमें 26.66 करोड़ रुपये की चल और 11.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. वहीं, उनकी पत्नी नीलम देवी के पास कुल 62.72 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है. इस तरह पति-पत्नी दोनों की परिसंपत्तियों का आंकड़ा करीब 100.60 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है, जिसकी पुष्टि चुनावी संस्था एडीआर (ADR) के आंकड़ों से भी होती है.

पति से आगे हैं पत्नी नीलम देवी

जमीन-जायदाद और अचल संपत्ति के मामले में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अपने विधायक पति से काफी आगे हैं. नीलम देवी के नाम पर 49.65 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति दर्ज है, जबकि अनंत सिंह के नाम 11.22 करोड़ रुपये की संपत्ति है. इस अचल परिसंपत्ति में बड़े पैमाने पर उपजाऊ कृषि भूमि, गैर-कृषि जमीन, पटना और आसपास के इलाकों में बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और रिहायशी मकान शामिल हैं. दोनों की कुल अचल संपत्ति लगभग 60.87 करोड़ रुपये बैठती है.

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महंगी गाड़ियों और सोने-चांदी का शौक

दबंग नेता अनंत सिंह अपनी आलीशान जीवन शैली और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं. उनके पास तीन बेहद महंगी एसयूवी (SUV) गाड़ियां हैं, जिनकी कुल कीमत 3.23 करोड़ रुपये से अधिक है. वहीं उनकी पत्नी के पास भी 77.62 लाख रुपये मूल्य की तीन गाड़ियां मौजूद हैं. इसके अतिरिक्त, आभूषणों के मामले में अनंत सिंह के पास 15 लाख रुपये का सोना है, तो नीलम देवी के पास लगभग 76.61 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने मौजूद हैं.

करोड़ों की देनदारी और कर्ज का ब्योरा

100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक होने के साथ-साथ इस विधायक दंपती पर भारी भरकम कर्ज भी है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह पर 2.47 करोड़ रुपये का कर्ज है, वहीं उनकी पत्नी नीलम देवी पर 23.51 करोड़ रुपये की बड़ी देनदारी दर्ज है. दोनों की कुल देनदारी को जोड़ें तो यह करीब 25.99 करोड़ रुपये बनती है. इस हिसाब से अगर कुल संपत्ति में से पूरी देनदारी घटा दी जाए, तब भी उनके पास करीब 74.62 करोड़ रुपये का शुद्ध बैंक बैलेंस और संपत्ति बचती है.

कमाई और आय के प्रमुख स्रोत

अनंत सिंह और उनके परिवार के पास होने वाले वित्तीय प्रवाह का जरिया काफी विविध है. आयकर रिटर्न विवरण के अनुसार, उनकी कमाई का मुख्य साधन खेती-किसानी, निजी व्यवसाय, पटना की जमीनों व मकानों से आने वाला भारी किराया और विधानसभा से मिलने वाला मासिक वेतन तथा पेंशन है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अनंत सिंह की व्यक्तिगत वार्षिक आय 39.66 लाख रुपये थी, जबकि उनकी पत्नी नीलम देवी ने अपनी सालाना आय 88.89 लाख रुपये दर्शाई थी.





हाथी, घोड़े और अनोखा पशुधन

अनंत सिंह की कुल संपत्ति में सिर्फ गाड़ियां और मकान ही शामिल नहीं हैं, बल्कि उनका पशुधन भी इसका एक बेहद चर्चित हिस्सा है. उनके बेड़े में शानदार नस्ल के घोड़े, हाथी, गाय और भैंसें शामिल हैं, जिनका बाकायदा चुनावी हलफनामों में ब्योरा दिया गया है. आगामी पारिवारिक समारोहों में हाथियों की मौजूदगी और घुड़दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन उनकी इसी पारंपरिक और दबंग छवि को दर्शाता है, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है.

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