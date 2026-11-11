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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral

इजरायली संसद में भिड़ गईं नेतन्याहू की पत्नी और पूर्व PM नफ्ताली बेनेट, वीडियो Viral

एक तरफ प्रधानमंत्री देश में एकजुटता की अपील कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और विपक्षी नेता के बीच सार्वजनिक रूप से हो रही नारेबाजी ने पूरी सभा का माहौल तनावपूर्ण बना दिया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 03:50 PM (IST)
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इजरायल की संसद (नेसेट) में उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू और मुख्य राजनीतिक विरोधी नफ्ताली बेनेट आपस में भिड़ गए. प्रधानमंत्री जब सदन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता की अपील कर रहे थे, ठीक उसी वक्त आगे की लाइन में दोनों के बीच हुई इस तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

संसद में बेंजामिन नेतन्याहू के संबोधन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने उन्हें अचानक बीच में टोक दिया. बेनेट ने नेतन्याहू के सलाहकारों के कतर के साथ कथित संबंधों और 7 अक्टूबर के हमास हमलों की जांच को लेकर सरकार पर तीखे सवाल दागे. संसद में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है इसलिए बेनेट के सवालों के बाद माहौल गरमा गया. बहस केवल दो नेताओं तक सीमित नहीं रही दर्शक दीर्घा में बैठीं नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी इस विवाद में कूद पड़ीं. सारा अपनी सीट से बेनेट पर चिल्लाने लगीं, जिसके जवाब में दोनों के बीच खुलकर जुबानी जंग शुरू हो गई.

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सदन में हंगामा और शोर इतना बढ़ गया कि मंच से राष्ट्रीय एकता पर भाषण दे रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ध्यान भटक गया. भाषण रोककर नेतन्याहू को सामने की लाइन में हो रही इस कहासुनी की तरफ देखना पड़ा. एक तरफ प्रधानमंत्री देश में एकजुटता की अपील कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और विपक्षी नेता के बीच सार्वजनिक रूप से हो रही नारेबाजी ने पूरी सभा का माहौल तनावपूर्ण बना दिया.

राजनीतिक अनिश्चितता और चुनाव का असर

यह वाकया इजरायल के मौजूदा राजनीतिक तनाव और नेतन्याहू के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों को दर्शाता है. हालिया 27 अक्टूबर के आम चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता गहराई हुई है.

इन चुनावों में गादी आइजनकोट सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले उम्मीदवार बनकर उभरे हैं. राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हर्ज़ोग रविवार को आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया है. आइजनकोट के पास अल्पसंख्यक सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए 28 दिनों का समय है. 

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 11 Nov 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Naftali Bennett ISRAEL
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