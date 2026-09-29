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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकब और कैसे शुरू हुआ लंच बॉक्स का चलन? जानें इतिहास

कब और कैसे शुरू हुआ लंच बॉक्स का चलन? जानें इतिहास

खदान मजदूरों की साधारण टिन बाल्टी से शुरू हुआ लंच बॉक्स का सफर आज पॉप कल्चर, प्लास्टिक क्रांति और थर्मल तकनीक से गुजरते हुए आधुनिक इको-फ्रेंडली व लीक-प्रूफ बेंटो बॉक्स का रूप ले चुका है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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आज के आधुनिक दौर में लंच बॉक्स केवल घर से बना खाना ले जाने का जरिया भर नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी सेहत, जीवनशैली और व्यक्तिगत पसंद का एक अहम हिस्सा बन चुका है. स्कूल की कक्षाओं से लेकर कॉरपोरेट दफ्तरों की डाइनिंग टेबल तक, हर जगह अलग-अलग किस्म के टिफिन दिखाई देते हैं. हालांकि, खाने को सुरक्षित रखने वाले इस उपयोगी साधन की शुरुआत किसी फैशन के तौर पर नहीं, बल्कि 19वीं सदी में खदानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की जरूरत से हुई थी. आइए विस्तार से जानते हैं टिन की बाल्टी से शुरू होकर आज के आधुनिक लीक-प्रूफ लंच बॉक्स तक का पूरा इतिहास.

19वीं सदी के मजदूरों की जरूरत और टिन बाल्टी का दौर

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लंच बॉक्स के इतिहास की नींव 1800 के दशक यानी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़ी. उस समय औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी और फैक्ट्रियों, कोयला खदानों व रेलवे निर्माण में लाखों मजदूर दिन-रात कड़ा परिश्रम करते थे. कार्यस्थल पर भोजन को धूल, गंदगी और नुकसान से बचाने के लिए श्रमिकों ने मजबूत धातु के डिब्बों और टिन की बाल्टियों में खाना ले जाना शुरू किया. उस दौर में टिफिन में किसी तरह की डिजाइन, रंग या खूबसूरती नहीं होती थी. इसका एकमात्र मकसद भारी और कठिन शारीरिक श्रम के दौरान दोपहर के भोजन को सुरक्षित बनाए रखना था.

बच्चों के शुरुआती टिफिन कैसे थे?

वयस्कों को देखा-देखी 1880 के दशक के आसपास स्कूली बच्चों में भी घर से खाना ले जाने का चलन शुरू हुआ. हालांकि, उस समय बच्चों के लिए अलग से कोई व्यावसायिक टिफिन उपलब्ध नहीं थे. मजबूरी में बच्चे अपने घरों में खाली पड़े बिस्किट के डिब्बों या तंबाकू के पुराने टिनों को साफ करके उनमें अपना खाना ले जाने लगे. ऐतिहासिक रूप से इन्हीं पुन: उपयोग किए गए पुराने डिब्बों को दुनिया के शुरुआती स्कूल लंच बॉक्स के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने आगे चलकर एक बड़े बिजनेस का रूप धारण कर लिया.

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कब और कैसे शुरू हुआ लंच बॉक्स का चलन? जानें इतिहास

1902 का पहला व्यावसायिक लंच बॉक्स

बच्चों की इस जरूरत को देखते हुए 1902 में पहली बार व्यावसायिक तौर पर खासतौर पर बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार किया गया. इस शुरुआती लंच बॉक्स की बनावट एक छोटी पिकनिक बास्केट की तरह रखी गई थी. इसे बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए इस पर खेलते हुए बच्चों की रंगीन चित्रकारी बनाई गई थी. यह पहला ऐसा मौका था जब किसी लंच बॉक्स को केवल एक धातु के डिब्बे के रूप में नहीं, बल्कि बच्चों के मनोरंजन और उपयोगिता के सुंदर मेल के रूप में बाजार में पेश किया गया था.

1935 में मिकी माउस और पॉप कल्चर की एंट्री

लंच बॉक्स के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साल 1935 में आया, जब प्रसिद्ध एनीमेशन कंपनी के मशहूर कार्टून किरदार मिकी माउस की फोटो वाला पहला आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त लंच बॉक्स बाजार में उतारा गया. इस नवाचार ने लंच बॉक्स की परिभाषा ही बदल दी. अब टिफिन सिर्फ खाना ले जाने का बर्तन नहीं रहा, बल्कि बच्चों के लिए अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को फ्लॉन्ट करने और अपनी पसंद जाहिर करने का एक नया जरिया बन गया. यहीं से कैरेक्टर-थीम वाले लंच बॉक्स के एक बड़े कारोबारी दौर की शुरुआत हुई.

टीवी शो, विनाइल और फैशन स्टेटमेंट के दौर में टिफिन का स्वरूप कैसे बदला?

1950 के दशक में जैसे-जैसे घरों में टेलीविजन का प्रचलन बढ़ा, कंपनियों ने लंच बॉक्स को एक बड़े फैशन और पहचान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया. टीवी शो, सुपरहिट फिल्मों और कॉमिक्स के मशहूर नायकों की तस्वीरें टिन के डिब्बों पर छापी जाने लगीं. 1960 और 1970 के दशक में बार्बी, द बीटल्स, वुडी वुडपेकर और नाइट राइडर जैसे प्रसिद्ध किरदारों वाले लंच बॉक्स बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए. इस दौरान धातु के अलावा विनाइल सामग्री के डिब्बे भी बनाए गए, लेकिन मजबूती के कारण धातु के बने डिब्बों का जलवा काफी समय तक बरकरार रहा.

1980 के दशक में प्लास्टिक की क्रांति और धातु की विदाई

1980 का दशक आते-आते निर्माण तकनीक में बड़ा बदलाव आया और प्लास्टिक से बने लंच बॉक्स का दौर शुरू हुआ. प्लास्टिक के डिब्बे धातु के मुकाबले वजन में काफी हल्के, सस्ते, जंग-रहित और बनाने में बेहद आसान थे. इसके आने से पुराने भारी धातु के डिब्बों का चलन तेजी से कम हो गया. इसी समय थर्मल इंसुलेटेड फैब्रिक बैग भी सामने आए, जो खाने को लंबे समय तक गर्म या ठंडा रखने में सक्षम थे. इसने लंच बॉक्स उद्योग को एक आधुनिक और सुगम रूप प्रदान किया.


कब और कैसे शुरू हुआ लंच बॉक्स का चलन? जानें इतिहास

आज के आधुनिक लंच बॉक्स

आज 21वीं सदी में लंच बॉक्स एक अत्यधिक उन्नत उत्पाद बन चुका है. वर्तमान बाजार में इंसुलेटेड (थर्मल) लंच बैग, खाद्य-ग्रेड स्टेनलेस स्टील, बीपीए-मुक्त प्लास्टिक कंटेनर, जापानी शैली के बेंटो बॉक्स और भारत की पारम्परिक मल्टी-लेयर टिफिन प्रणाली का बोलबाला है. आज के लंच बॉक्स लीक-प्रूफ, माइक्रोवेव-सेफ, इको-फ्रेंडली और री-यूजेबल होने के साथ-साथ भोजन के तापमान, ताजगी और पोषण को बनाए रखने पर केंद्रित हैं. यह अब केवल खाना रखने की जगह नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली का प्रतीक है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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