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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

2026 में इन 5 मराठी फिल्मों ने किया सरप्राइज, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

2026 में मराठी फिल्मों की धूम रही. कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सरप्राइज किया और जमकर कमाई की. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 11 Nov 2026 04:19 PM (IST)
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मराठी फिल्मों की अच्छी फैन फॉलोइंग है. इस साल कई सारी मराठी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया. कई छोटे बजट की फिल्मों ने शानदार कलेक्शन किया. 'राजा शिवाजी' से लेकर 'देऊल बंद 2' तक ने बॉक्स ऑफिस शानदार कलेक्शन किया. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे मे.

'राजा शिवाजी'

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फिल्म ने वर्ल्डवाइड 129.7 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 105.68 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने 12.4 करोड़ की ओपनिंग की और ओपनिंग वीक में 57.7 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का वर्डिक्ट प्लस में रहा. इस फिल्म में रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आए. वहीं रितेश ने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है. फिल्म में विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, जेनेलिया डिसूजा जैसे स्टार्स नजर आए.

'तुंबाडची मंजुळा'

ये फिल्म भी सुपरहिट रही. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 19.43 करोड़ का कलेक्शन किया. ओपनिंग डे पर फिल्म ने 54 लाख कमाए. वहीं ओपनिंग वीक में 5.85 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने लाइफटाइम 16.47 करोड़ का कलेक्शन किया.

'देऊळ बंद 2'

'देऊळ बंद 2' ने 88.28 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्डवाइड किया था. फिल्म की बहुत चर्चा हुई. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 74.35 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.45 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं ओपनिंग वीक में 30.2 करोड़ की कमाई की और सुपरहिट रही. फिल्म के डायरेक्टर और राइटर प्रवीण तरडे हैं. 

'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम'

फिल्म ने दुनियाभर में 32.82 करोड़ का बिजनेस किया. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 27.82 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7 लाख कमाए थे और ओपनिंग वीक में 5.75 करोड़ की कमाई की. फिल्म सुपरहिट रही. फिल्म को हेमंत धोमे ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्राजक्ता कोहली, कादमबरी कदम, अमय वाघ जैसे स्टार्स नजर आए.

ये भी पढ़ें- ओटीटी पर कब आएगी रणबीर कपूर की रामायण? जानें किस प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे

'आगा आगा सुनबाई! काय म्हणता सासूबाई?'

फिल्म ने वर्ल्डवाइड 10.58 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 8.97 करोड़ का बिजनेस किया. ओपनिंग डे पर फिल्म ने 25 लाख का कलेक्शन किया. ओपनिंग वीक में फिल्म ने 3.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म सुपरहिट रही.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
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