युगे युगिन भारत म्यूजियम से मुद्रा योजना तक, PM मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए 5 बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (11 नवंबर, 2026) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े फैसले किए. इसमें पहला बड़ा फैसला 3,230 करोड़ रुपये की लागत से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुंदर तरीक से सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ‘युगे युगिन भारत’ की स्थापना करना. दूसरा फैसले में नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच 8.5 किलोमीटर का मेट्रो रेल योजना को मंजूरी दी गई.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीसरा फैसला किसानों को लेकर किया गया है, जिसमें रबी सीजन में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. चौथा फैसला मुद्रा योजना के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने में समर्थन देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड और पांचवा फैसला स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से जो एससी-एसटी और महिला उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है.