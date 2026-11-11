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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायुगे युगिन भारत म्यूजियम से मुद्रा योजना तक, PM मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए 5 बड़े फैसले

युगे युगिन भारत म्यूजियम से मुद्रा योजना तक, PM मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए 5 बड़े फैसले

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (11 नवंबर, 2026) को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 बड़े फैसले किए. इसमें पहला बड़ा फैसला 3,230 करोड़ रुपये की लागत से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुंदर तरीक से सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ‘युगे युगिन भारत’ की स्थापना करना. दूसरा फैसले में नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच 8.5 किलोमीटर का मेट्रो रेल योजना को मंजूरी दी गई.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीसरा फैसला किसानों को लेकर किया गया है, जिसमें रबी सीजन में फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. चौथा फैसला मुद्रा योजना के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने में समर्थन देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड और पांचवा फैसला स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से जो एससी-एसटी और महिला उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है. 

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 11 Nov 2026 03:35 PM (IST)
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