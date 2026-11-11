UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने NDA गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए बड़ी बात कह दी. उन्होंने सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ओपी राजभर के लोग समाजवादी पार्टी से 36 सीटें मांग रहे हैं. वो क्या हमें बताएंगे? क्या उनकी भेजी हुई सूची खोल दूं? उनके लोग इधर भी आने की आस लगाए हुए हैं"

अखिलेश यादव बीजेपी पर नोटबंदी, बैंकिंग व्यवस्था और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जमकर निशाना साधा. नोटबंदी के बाद छोटे दुकानदार और व्यापारी इसके सबसे बड़े शिकार बने और आज तक इससे उबर नहीं पाए हैं. अखिलेश ने कहा कि खजांची का जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक में हुआ था. जिस दिन खजांची का जन्म हुआ, उसी समय 2000 रुपये के नोट का भी जन्म हुआ था. खजांची रो-रोकर पूछता था कि हमारे साथ जिसका जन्म हुआ था, उसका क्या हुआ? आज खजांची 10 साल का हो गया है और साइकिल चलाना सीख गया है.

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'आधार कार्ड से लिंक कर दें वोटर आईडी'- अखिलेश यादव

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि एक करोड़ 27 लाख वोट काटे गए हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों पर भी संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने मांग की कि मतदाताओं को मेटल कार्ड दिया जाए और मतदान में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू हो. वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाना चाहिए.

सपा चीफ ने आगे कहा कि जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों से सुझाव लेना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि देश में नकदी का चलन 70 फीसदी बढ़ गया है. बीजेपी के नोटबंदी के फैसले ने देश को 1947 से भी पीछे धकेल दिया.

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