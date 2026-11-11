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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं

UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं

अखिलेश यादव ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लोग सपा से 36 सीटें मांग रहे हैं. अखिलेश ने यह बात मजाकिया लहजे में बोली या इसमें कोई सच छुपा है यह तो सपा चीफ ही बता सकते हैं.

Written By : निखिल साहू |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Nov 2026 04:51 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने NDA गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए बड़ी बात कह दी. उन्होंने सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ओपी राजभर के लोग समाजवादी पार्टी से 36 सीटें मांग रहे हैं. वो क्या हमें बताएंगे? क्या उनकी भेजी हुई सूची खोल दूं? उनके लोग इधर भी आने की आस लगाए हुए हैं"

अखिलेश यादव बीजेपी पर नोटबंदी, बैंकिंग व्यवस्था और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जमकर निशाना साधा. नोटबंदी के बाद छोटे दुकानदार और व्यापारी इसके सबसे बड़े शिकार बने और आज तक इससे उबर नहीं पाए हैं. अखिलेश ने कहा कि खजांची का जन्म नोटबंदी के दौरान बैंक में हुआ था. जिस दिन खजांची का जन्म हुआ, उसी समय 2000 रुपये के नोट का भी जन्म हुआ था. खजांची रो-रोकर पूछता था कि हमारे साथ जिसका जन्म हुआ था, उसका क्या हुआ? आज खजांची 10 साल का हो गया है और साइकिल चलाना सीख गया है.

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'आधार कार्ड से लिंक कर दें वोटर आईडी'- अखिलेश यादव

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि एक करोड़ 27 लाख वोट काटे गए हैं तो समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों पर भी संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने मांग की कि मतदाताओं को मेटल कार्ड दिया जाए और मतदान में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू हो. वोटर कार्ड को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाना चाहिए. 

सपा चीफ ने आगे कहा कि जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनियों से सुझाव लेना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि देश में नकदी का चलन 70 फीसदी बढ़ गया है. बीजेपी के नोटबंदी के फैसले ने देश को 1947 से भी पीछे धकेल दिया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar PDA Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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