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नींद में अचानक क्यों होता है गिरने का एहसास? जानें इसके पीछे क्या है विज्ञान
नींद में प्रवेश करते समय मांसपेशियों के रिलैक्स होने और दिमाग के नर्वस सिग्नल में मिसफायर होने के कारण गिरने का अहसास होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइपनिक जर्क कहते हैं.
रात में बिस्तर पर लेटते ही जब शरीर धीरे-धीरे आराम की स्थिति में जाने लगता है, तब कई बार अचानक ऐसा लगता है कि हम किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हैं. इस तीव्र आभास के साथ ही पूरा शरीर एक झटके के साथ चौंक उठता है और आंख खुल जाती है. विज्ञान में इस स्थिति को हाइपनिक जर्क या स्लीप स्टार्ट कहा जाता है. दुनिया भर में अधिकांश लोग जीवन में कभी न कभी इस अनुभव से गुजरते हैं. यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जागने और सोने के बीच के समय में हमारे दिमाग और तंत्रिका तंत्र में होने वाली एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया है. आइए इसके पीछे का विज्ञान समझें.
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Published at : 28 Sep 2026 06:14 PM (IST)
Tags :Hypnic Jerk Science
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