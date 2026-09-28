नींद में अचानक क्यों होता है गिरने का एहसास? जानें इसके पीछे क्या है विज्ञान

दिमाग को लगता है कि शरीर किसी खतरे में है या नीचे गिर रहा है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए तुरंत मांसपेशियों को अचानक कड़ा करने का मैसेज भेजता है. इसी मानसिक गलतफहमी के कारण हमें अचानक झटके से गिरने या किसी के धक्का देने जैसा अनुभव होता है.