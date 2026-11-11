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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती

पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती

सुबह जब पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उसी दौरान वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ मिनटों तक बेहोस ही रहे. उन्हें एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 05:23 PM (IST)
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देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है. सुबह जब वह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उसी दौरान वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ मिनटों तक बेहोस ही रहे. घटना के तुरंत बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पीसीआर वाहन से घर पहुंचाया. इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज (ILBS) की मेडिकल टीम और एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर संदीप सेठ ने मौके पर पहुंचकर उनका प्राथमिक इलाज किया. हालांकि, उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के जरिए एम्स ले जाया गया.

एम्स प्रशासन की ओर से फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व उपराष्ट्रपति को एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां कार्डियोलॉजी विभाग की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

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पहले भी बिगड़ी थी तबीयत

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इससे पहले 10 जनवरी को वॉशरूम में दो बार बेहोश हो गए थे. इसके बाद उन्हें ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) में भर्ती कराया था. तब जरूरी जांचों के साथ-साथ उनका एमआरआई (MRI) स्कैन भी कराया गया था. जगदीप धनखड़ ने लगातार खराब होती सेहत और डॉक्टरों की चिकित्सकीय सलाह का हवाला देते हुए भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था, 'आदरणीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं. मैं भारत की राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं.' उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 11 Nov 2026 04:56 PM (IST)
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