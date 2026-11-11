Gadi Eisenkot: इजरायल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अक्टूबर 2026 में हुए आम चुनावों में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद राष्ट्रपति हर्जोग ने विपक्षी नेता और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है. 120 सीटों वाली इजरायली संसद में 67 सांसदों के समर्थन की सिफारिश मिलने के बाद यशार पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं. कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह आइजेनकोट के सत्ता में आने की संभावनाओं के बीच यह जानना बेहद अहम है कि उनका भारत से क्या पुराना नाता रहा है और उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत को क्या फायदा होगा.

सेना प्रमुख रहते मजबूत किए भारत से रक्षा संबंध

गादी आइजनकोट का भारत के साथ पुराना और गहरा रक्षा कनेक्शन रहा है. वे साल 2015 से 2019 तक इजरायली रक्षा बल के सेना प्रमुख रहे हैं. यह वही दौर था जब भारत और इजरायल के बीच सैन्य और रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचा था. जून 2017 में तत्कालीन भारतीय नौसेना प्रमुख और चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के चेयरमैन एडमिरल सुनील लांबा ने इजरायल का दौरा किया था. इस दौरान एडमिरल लांबा और गादी आइजेनकोट के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर अहम द्विपक्षीय बातचीत हुई थी.

पीएम मोदी का दौरा और बड़े रक्षा सौदे

आइजेनकोट के सेना प्रमुख रहते हुए साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा की थी. इसी कार्यकाल के दौरान भारत और इजरायल के बीच कई बड़े रक्षा समझौते हुए. इसमें मध्यम और लंबी दूरी की बराक-8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का संयुक्त विकास, लगभग 2 अरब डॉरल का एयर डिफेंस सिस्टम सौदा और स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट शामिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री बने तो भारत को क्या होगा फायदा?

विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि भारत और इजरायल के संबंध किसी एक व्यक्ति के बजाय मजबूत संस्थानों और साझा हितों पर टिके हैं. फरवरी 2026 में पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था. चूंकि आइजेनकोट खुद एक अनुभवी सैन्य रणनीतिकार रहे हैं, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने से भारत के साथ रक्षा उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक व्यावहारिक गति मिल सकती है.

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खाड़ी क्षेत्र में शांति और व्यापार को बढ़ावा

गादी आइजेनकोट की छवि एक संतुलित और व्यावहारिक नेता की मानी जाती है. अगर उनकी अगुवाई में नई सरकार मध्य-पूर्व में तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता लाने की दिशा में कदम बढ़ाती है, तो इसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा. क्षेत्र में शांति रहने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, समुद्री व्यापार सुरक्षित रहेगा और महत्वाकांक्षी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा.

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