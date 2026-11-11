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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजYamuna River Pollution: दिल्ली यमुना में कहां से आता है झाग, ये कितना खतरनाक?

Yamuna River Pollution: दिल्ली यमुना में कहां से आता है झाग, ये कितना खतरनाक?

दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत होते ही यमुना नदी में सफेद झाग की मोटी परत दिखाई देने लगी है. कालिंदी कुंज के पास झाग दोबारा लौटने से नदी के प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 06:20 PM (IST)
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दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीरें हर साल सर्दियों के आसपास चर्चा में आ जाती हैं. नदी के पानी पर दूर-दूर तक फैली सफेद झाग की मोटी परत पहली नजर में बर्फ जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसकी असली वजह काफी चिंताजनक है. यह झाग नदी में बढ़ते प्रदूषण का संकेत है. हाल ही में 7 नवंबर 2026 को दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज के पास यमुना में एक बार फिर सफेद झाग दिखाई दिया.

छठ पूजा से पहले नदी की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ने के बाद प्रशासन ने सफाई अभियान भी शुरू किया. इससे एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि आखिर यमुना में इतना झाग आता कहां से है और क्या यह कितना खतरनाक है?

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यमुना में मौजूद डिटर्जेंट और सीवेज से आता है इतना झाग

यमुना में बनने वाले सफेद झाग के पीछे सबसे बड़ी वजह गंदे पानी में मौजूद डिटर्जेंट और सीवेज हैं. दरअसल घरों में कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और दूसरी सफाई गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले साबुन और डिटर्जेंट का पानी नालियों के जरिए सीवर में पहुंचता है. जब इस पानी को बिना पर्याप्त ट्रीटमेंट के नदी में छोड़ दिया जाता है, तो इसमें मौजूद केमिकल तत्व पानी को प्रदूषित करते हैं. डिटर्जेंट में मौजूद सर्फेक्टेंट झाग बनाने वाले प्रमुख तत्व होते हैं. जब ये तत्व नदी के पानी में मिलते हैं और पानी में हलचल पैदा होती है, तो बड़ी मात्रा में बुलबुले बनने लगते हैं. कालिंदी कुंज बैराज से पानी नीचे गिरने के दौरान होने वाली हलचल इस झाग को और बढ़ा देती है.

सिर्फ डिटर्जेंट नहीं, ये चीजें भी हैं जिम्मेदार

यमुना में प्रदूषण का कारण केवल घरों से निकलने वाला गंदा पानी नहीं है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स से निकलने वाला वेस्ट, नालों का पानी और दूसरे केमिकल्स भी नदी की स्थिति खराब करते हैं. दिल्ली में यमुना का वजीराबाद से ओखला बैराज तक का करीब 22 किलोमीटर का हिस्सा प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित माना जाता है. नदी के इस हिस्से में कई नाले मिलते हैं, जिनके जरिए घरेलू सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में पहुंचता है.

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खतरनाक है यमुना का सफेद झाग

यमुना में दिखाई देने वाला सफेद झाग केवल देखने में खराब नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है. इसमें मौजूद प्रदूषकों के कारण त्वचा और आंखों में जलन, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. प्रदूषित पानी के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा भी रहता है. अगर कोई व्यक्ति गलती से ऐसा पानी पी लेता है, तो उसमें मौजूद हानिकारक सूक्ष्मजीव और रासायनिक प्रदूषक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा पानी के संपर्क में आने वाले लोगों को सांस संबंधी परेशानी भी हो सकती है.

छठ पूजा के दौरान यमुना किनारे पहुंचते है लोग

दिल्ली में छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना के घाटों पर पहुंचते हैं. इस दौरान कई लोग नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. लेकिन जब नदी में प्रदूषण और झाग की मोटी परत मौजूद हो, तो पानी में उतरना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है. प्रदूषित पानी के सीधे संपर्क से बचना चाहिए. ऐसे में प्रशासन को भी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित घाटों, साफ पानी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:20 PM (IST)
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