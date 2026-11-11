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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMilk Price Hike: लगातार क्यों बढ़ रहे दूध के दाम, क्या है इसकी असल वजह?

Milk Price Hike: लगातार क्यों बढ़ रहे दूध के दाम, क्या है इसकी असल वजह?

Milk Price Hike: मदर डेयरी और अमूल ने दूध के दाम 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं, पशु चारे की बढ़ती लागत, मिल्क फैट की कमी और किसानों से महंगी खरीद की वजह से आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 05:50 PM (IST)
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Milk Price Hike: आम आदमी के किचन का बजट एक बार फिर बिगड़ने जा रहा है. देश की प्रमुख डेयरी कंपनियों मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये से लेकर 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिसकी नई दरें 12 नवंबर 2026 से लागू हो रही हैं. इससे पहले इसी साल मई 2026 में भी दूध के दाम बढ़ाए गए थे. वहीं दक्षिण भारत में नंदिनी दूध भी महंगा हो चुका है. सवाल यह उठता है कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत में, जब आमतौर पर दूध का उत्पादन बढ़ता है, तब भी दूध लगातार महंगा क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजहें.

किसानों से दूध खरीदने की बढ़ती लागत

दूध के दाम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण डेयरी कंपनियों के लिए कच्चे दूध की खरीद लागत का बढ़ना है. डेयरी कंपनियां अपनी बिक्री से होने वाली कमाई का करीब 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा सीधे दुग्ध उत्पादक किसानों को देती हैं. उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, दूध की सप्लाई बनाए रखने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों ने खरीद दरें बढ़ाई हैं. अमूल ने मिल्क फैट से जुड़ी खरीद दर को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है, जिससे किसानों को प्रति लीटर दूध के 60 रुपये से अधिक मिल रहे हैं.

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पशु चारे और खली की महंगाई

पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पशु चारे की बढ़ती कीमतें हैं. चारे में इस्तेमाल होने वाले मक्का, गेहूं, सोयाबीन और खली के दामों में बीते एक साल में भारी उछाल आया है. इसके अलावा मौसम की मार के कारण कई राज्यों में हरे चारे की भी कमी देखी गई है. चारा महंगा होने से किसानों के लिए दुधारू पशुओं को पालने का खर्च बढ़ गया है. अपनी लागत निकालने के लिए किसान भी डेयरी कंपनियों से ज्यादा कीमत की मांग कर रहे हैं.

मिल्क फैट की कीमतों में 25 फीसदी तक उछाल

आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच फ्लश सीजन माना जाता है, जब दूध का उत्पादन ज्यादा होता है और कीमतें स्थिर रहती हैं. लेकिन इस बार सप्लाई में दबाव बना हुआ है. दूध की उपलब्धता कम होने के कारण बाजार में मिल्क फैट की कीमतें पिछले कुछ महीनों में 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. जब ताजे दूध की सप्लाई कम पड़ती है, तो कंपनियां मिल्क पाउडर और मिल्क फैट मिलाकर तरल दूध तैयार करती हैं. फैट महंगा होने से कंपनियों की प्रोसेसिंग लागत काफी बढ़ गई है.

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ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और बिजली का खर्च

दूध को गांवों से इकट्ठा कर शहरों तक पहुंचाने, उसे ठंडा रखने और पैक करने में बड़ी ऊर्जा और संसाधन लगते हैं. डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ा है. इसके साथ ही प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल और बिजली की दरों में इजाफे ने भी डेयरी कंपनियों के ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऊपर धकेल दिया है. इसी बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कंपनियां ग्राहकों के लिए दूध के दाम बढ़ाने पर मजबूर हुई हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 05:50 PM (IST)
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