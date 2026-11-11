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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRussia Ukraine War: हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?

Russia Ukraine War: हमारे लिए कितना जरूरी है काला सागर, क्यों यहां शांति चाहता है भारत?

Russia Ukraine War: व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम है काला सागर, जानें रूस-यूक्रेन तनाव के बीच इस रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में भारत क्यों चाहता है स्थायी शांति

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 06:29 PM (IST)
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Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच करीब 5 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव से चर्चा की. बातचीत के बाद जेलेंस्की ने कहा कि भारत काला सागर में सुरक्षित फूड कॉरिडोर बनाने में मध्यस्थता करने के लिए तैयार है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि काला सागर भारत के लिए इतना अहम क्यों है और नई दिल्ली यहां शांति के लिए क्या प्रस्ताव रख रही है.

क्या है भारत का तीन-सूत्रीय सीजफायर प्रस्ताव?

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को कम करने के लिए भारत ने दोनों देशों के सामने तीन प्रमुख बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव रखा है. पहला, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले रोके जाएं. दूसरा, काला सागर के बंदरगाहों के जरिए अनाज और ऊर्जा सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे. तीसरा, इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों और उनके क्रू पर हमले बंद किए जाएं. यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने भारत के इस प्रस्ताव को अमेरिका, तुर्की और मिस्त्र के प्रस्तावों की तुलना में सबसे बेहतर बताया है. वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शांति के लिए पीएम मोदी के सुझावों की सराहना कर चुके हैं.

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खाद्य तेल और अनाज की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण

काला सागर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है. इस समुद्री रास्ते से रूस का करीब 80 प्रतिशत और यूक्रेन का लगभग 90 प्रतिशत कृषि निर्यात होता है. भारत दुनिया में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है और अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा सूरजमूखी तेल के रूप में रूस और यूक्रेन से खरीदता है. काला सागर में बंदरगाहों और जहाजों पर हमलों के कारण भारत आने वाले सूरजमूखी तेल और खाद की सप्लाई प्रभावित हुई है. रास्ता बाधित होने से माल ढुलाई और जहाजों के बीमा का खर्च बढ़ता है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार में महंगाई के रूप दिखता है. 

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ऊर्जा सुरक्षा और कच्चे तेल का व्यापार 

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदता है. काला सागर इस समुद्री तेल व्यापार का एक अहम रास्ता है. युद्ध के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल टैंकरों की आवाजाही जोखिम भरी हो जाती है. इसके अलावा, काला सागर में तनाव बढ़ने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता आती है, जो भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है.

भारतीय नाविकों की सुरक्षा का सवाल

काला सागर में शांति चाहने के पीछे एक बड़ा मानवीय कारण भारतीय नाविकों की सुरक्षा भी है. दुनिया भर के मालवाहक जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम करते हैं. पिछले कुछ महीनों में काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई भारतीय नाविकों की जान जोखिम में पड़ी है. भारत सरकार ने मॉस्को और कीव दोनों के सामने यह मुद्दा उठाते हुए स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों और व्यापारिक जहाजों को युद्ध का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:29 PM (IST)
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