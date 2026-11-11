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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWhy Helicopters Not Used: हवाई सेवा के लिए क्यों नहीं होता हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखता यह?

Why Helicopters Not Used: हवाई सेवा के लिए क्यों नहीं होता हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल, एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखता यह?

Why Helicopters Not Used: कम रेंज, महंगे टिकट और सुरक्षा कारणों से कमर्शियल फ्लाइट्स में हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं होता, जानिए आखिर बड़े एयरपोर्ट्स के रनवे पर यह क्यों नजर नहीं आता

Written By : निधि पाल |  Updated at : 11 Nov 2026 06:17 PM (IST)
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Why Helicopters Not Used: जब भी हम हवाई यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, तो वहां रनवे पर छोटे और बड़े यात्री विमानों की लंबी कतार दिखाई देती है. लेकिन क्या आप आपने कभी सोचा है कि जिस तरह बस या ट्रेन से लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उसी तरह रोजमर्रा की कमर्शियल हवाई यात्रा के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है. आखिर बड़े एयरपोर्ट पर यात्री विमानों के बीच हेलिकॉप्टर उड़ान भरते या उतरते क्यों नजर नहीं आते. इसके पीछे एविएशन से जुड़े कई तकनीकी, सुरक्षा और आर्थिक कारण हैं.

बेहद महंगा संचालन और रखरखाव

हेलिकॉप्टर को कमर्शियल एयरलाइन की तरह न चला पाले का सबसे बड़ा कारण इसका भारी खर्च है. एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एक सामान्य हवाई जहाज की तुलना में हेलिकॉप्टर को उड़ाने और उसके रखरखाव का खर्च प्रति घंटा कई गुना ज्यादा होता है. हेलिकॉप्टर की बनावट और उसके घूमने वाले ब्लेड्स की तकनीक काफी जटिल होती है. बड़े हेलिकॉप्टर की एक घंटे की उड़ान के बाद कई घंटों की तकनीकी जांच और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है.

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इसके अलावा, हेलिकॉप्टर में ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है और इसमें यात्रियों के बैठने की क्षमता बहुत कम होती है. अगर एयरलाइंस हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करें, तो एक टिकट की कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आम यात्री उसे खरीद नहीं पाएगा.

रफ्तार और दूरी की सीमा

यात्री विमानों की तुलना में हेलिकॉप्टर की रफ्तार काफी कम होती है. जहां एक कमर्शियल जेट विमान 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वहीं ज्यादातर हेलिकॉप्टर की अधिकतम गति 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास ही रहती है. साथ ही, हेलिकॉप्टर एक बार ईंधन भरने पर बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर सकते. इनकी रेंज आमतौर पर 400 से 900 किलोमीटर तक सीमित होती है. इसलिए लंबी दूरी के सफर के लिए हेलिकॉप्टर व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं.

कम ऊंचाई और खराब मौसम की चुनौती

कमर्शियल हवाई जहाज आमतौर पर 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां बादल और खराब मौसम का असर कम होता है. इसके विपरीत, सामान्य हेलिकॉप्टर 10,000 से 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते. कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इन्हें तेज हवा, बारिश और खराब मौसम का सीधा सामना करना पड़ता है, जिससे यात्रा में असुविधा और जोखिम बढ़ जाता है.

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एयरपोर्ट पर क्यों नहीं दिखते हेलिकॉप्टर?

बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट्स पर हेलिकॉप्टर न दिखने की मुख्य वजह एयर ट्रैफिक और सुरक्षा नियम हैं. हेलिकॉप्टर के घूमते हुए बड़े ब्लेड्स हवा में बेहद तेज दबाव और भंवर पैदा करते हैं. यह तेज हवा पास खड़े या उड़ान भर रहे छोटे विमानों का संतुलन बिगाड़ सकती है.

इसके अलावा, हेलिकॉप्टर बहुत ज्यादा शोर करते हैं और इनकी रफ्तार हवाई जहाजों से काफी धीमी होती है. एयरपोर्ट के व्यस्त रनवे पर धीमे हेलिकॉप्टर और तेज रफ्तार जेट विमानों का एक साथ संचालन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.

कहां होता है हेलिकॉप्टर का उपयोग?

हेलिकॉप्टर को उड़ने या उतरने के लिए लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती, वे एक छोटे से हेलीपैड पर भी उतर सकते हैं. इसी खूबी की वजह से इनका इस्तेमाल एयरपोर्ट के बजाय दूरदराज के पहाड़ी इलाकों, मेडिकल इमरजेंसी, समुद्र में बने ऑयल रिग्स तक कर्मचारियों को ले जाने, वीआईपी मूवमेंट और चारधाम जैसी धार्मिक यात्राओं में किया जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:17 PM (IST)
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