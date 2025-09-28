हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासमांथा रुथ प्रभु ने खोले रोज, बोलीं- '20 की उम्र में जैसी दिखती थी, अंदर से वैसी नहीं थी'

समांथा रुथ प्रभु ने खोले रोज, बोलीं- '20 की उम्र में जैसी दिखती थी, अंदर से वैसी नहीं थी'

Samantha Ruth Prabhu Post: समांथा रुथ प्रभु ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से मीनिंगफुल कैप्शन के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है. यहां उन्होंन अलग-अलग उम्र के दौरान का एक्सपीरियंस शेयर किया.

By : आईएएनएस | Updated at : 28 Sep 2025 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ इंडस्ट्री में अपने काम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु अपना डिजिटल डेब्यू भी कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को 'फैमिली मैन-2' और 'सिटाडेल: हनी बनी' में देखा गया था. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए भी जानी जाती हैं.

अब एक्ट्रेस के हालिया पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया है क्योंकि एक्ट्रेस ने अपनी उम्र के 20वें और 30वें दशक के अनुभव को शेयर किया है. समांथा रुथ प्रभु ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और खूबसूरत मस्टर्ड ड्रेस में फोटोज पोस्ट की हैं.

एक्ट्रेस ने अपनी हैवी ब्लैक बीड्स वाली ड्रेस से सबका ध्यान खींचा, जिसका शानदार वर्क ड्रेस की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था. उन्होंने अपने लुक को घुंघराले बाल और सिंपल मेकअप से पूरा किया.

समांथा रुथ ने बेझिझक स्वीकारीं ये बातें

हालांकि, सबसे खास बात रही उनका भावनात्मक खुलापन. एक्ट्रेस ने अपनी उम्र के बीसवें और तीसवें दशक के पड़ावों में आए मानसिक और भावनात्मक बदलावों पर बेझिझक बात की.

एक्ट्रेस ने बताया कि बीसवें दशक की उम्र में वह लगातार भाग-दौड़ और खुद को दुनिया के सामने साबित करने की होड़ में लगी रहती थीं. उन्होंने स्वीकार किया कि उनके चेहरे पर एक मुखौटा था. वह बाहर से जो दिखती थीं, अंदर से असल में वैसी नहीं थीं. इस दोहरी जिंदगी को जीने की बात उन्होंने स्वीकारी.

मगर, जैसे ही वह तीस की उम्र में आईं, उनके अंदर एक गहरा ठहराव आ गया. इस बदलाव ने उन्हें खुद को और अपनी भावनाओं को समझने का मौका दिया. उन्होंने दूसरों की परवाह किए सिर्फ अपने आप पर फोकस किया, खुद के लिए जिंदगी जी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

एक्ट्रेस ने शेयर कीं मीनिंगफुल बातें

एक्ट्रेस ने कैप्शन की शुरुआत में लिखा, "दुनिया कहती है कि तीस के बाद सब कुछ ढलान पर आ जाता है, चेहरे की चमक और खूबसूरती गायब हो जाती है…लेकिन सब कुछ बनने की जल्दी में परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट टाइम सब कुछ निकल गया".

एक्ट्रेस आगे लिखती हैं, "मेरा बीसवां दशक शोरगुल और बेचैनी से भरा था, मैंने उसे भागदौड़ में बिता दिया. किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं पहले से ही संपूर्ण हूं, किसी ने मुझे नहीं बताया कि प्यार... सच्चा प्यार...मुझे वैसा ही पा लेगा जैसी मैं हूं."

और पढ़ें
Published at : 28 Sep 2025 09:16 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu PUSHPA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से इतने स्क्रीन्स मांग रहे मेकर्स
'कांतारा- चैप्टर 1' की दहशत में 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'! थिएटर्स से मांगे स्क्रीन्स
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
विश्व
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
ट्रेंडिंग
कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल
कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
World Rabies Day: जानवरों के काटने के कितने दिन बाद होता है रैबीज, कितने दिन में हो जाती है मौत?
जानवरों के काटने के कितने दिन बाद होता है रैबीज, कितने दिन में हो जाती है मौत?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget