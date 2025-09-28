'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के 3 दिनों के अंदर ही दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन किया है. पवन कल्याण और इमरान हाशमी की इस फिल्म ने पहले वीकेंड के खत्म होने के पहले ही डबल सेंचुरी मार दी है.

ऐसा करते ही फिल्म ने कई ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जो इमरान हाशमी और पवन कल्याण दोनों के लिए पहले हैं. तो चलिए पहले फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई जानते हैं फिर उन रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालेंगे जिनकी वजह से ये इमरान और पवन कल्याण दोनों की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने मारी वर्ल्डवाइड डबल सेंचुरी

सुजीत के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 3 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 200.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी फिल्म का वीकेंड कलेक्शन कल तक आएगा और हो सकता है कि ये अपने बजट के बेहद करीब पहुंच जाए. बता दें कि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये है.

200 करोड़ कमाते ही कौन से रिकॉर्ड बना दिए 'ओजी' ने?

फिल्म ने 200 करोड़ रुपये वाले क्लब में शामिल होते ही कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं. जो आप नीचे देख सकते हैं.

पहला रिकॉर्ड ये कि ये इमरान हाशमी की पहली फिल्म है जिसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

इसके अलावा, ये पवन कल्याण की भी पहली फिल्म बन चुकी है जिसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है.

इस फिल्म के नाम ही ये रिकॉर्ड भी है कि ये पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इसके पहले उनकी भीमला नायक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, जिसने वर्ल्डवाइड 158.5 करोड़ रुपये कमाए थे.

इसके साथ ही 'ओजी' 2025 की दूसरी टॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के ऊपर कमाई की है. पहले नंबर पर 'संक्रांतिकि वस्तुनम' है जिसने 255.48 करोड़ रुपये कमाए थे.

महंगी टिकटों का मिला 'ओजी' को फायदा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का प्रीमियर 24 सितंबर को हुआ था यानी रिलीज से एक दिन पहले. इस दिन टिकट के रेट्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 800 से हजार रुपये तक थे. इसका फायदा फिल्म को मिला. इसके अलावा, फिल्म के टिकट रेट वर्ल्डवाइड भी बढ़ाए गए जिससे फिल्म की कमाई में पॉजिटिव असर पड़ा.