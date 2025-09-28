हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOG Worldwide Collection: 'ओजी' न होती तो पवन कल्याण और इमरान हाशमी के नाम न होते ये सबसे बड़े रिकॉर्ड

OG Worldwide Collection: 'ओजी' न होती तो पवन कल्याण और इमरान हाशमी के नाम न होते ये सबसे बड़े रिकॉर्ड

They Call Him OG Worldwide Collection: पवन कल्याण और इमरान हाशमी दोनों के लिए 'ओजी' पहली ऐसी फिल्म बन चुकी है जिनसे इन्हें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. यकीन न हो तो वर्ल्डवाइड कलेक्शन देख लीजिए.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 28 Sep 2025 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के 3 दिनों के अंदर ही दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन किया है. पवन कल्याण और इमरान हाशमी की इस फिल्म ने पहले वीकेंड के खत्म होने के पहले ही डबल सेंचुरी मार दी है.

ऐसा करते ही फिल्म ने कई ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं जो इमरान हाशमी और पवन कल्याण दोनों के लिए पहले हैं. तो चलिए पहले फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई जानते हैं फिर उन रिकॉर्ड्स पर भी नजर डालेंगे जिनकी वजह से ये इमरान और पवन कल्याण दोनों की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने मारी वर्ल्डवाइड डबल सेंचुरी

सुजीत के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, 3 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 200.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी फिल्म का वीकेंड कलेक्शन कल तक आएगा और हो सकता है कि ये अपने बजट के बेहद करीब पहुंच जाए. बता दें कि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये है.

200 करोड़ कमाते ही कौन से रिकॉर्ड बना दिए 'ओजी' ने?

फिल्म ने 200 करोड़ रुपये वाले क्लब में शामिल होते ही कई बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं. जो आप नीचे देख सकते हैं.

  • पहला रिकॉर्ड ये कि ये इमरान हाशमी की पहली फिल्म है जिसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.
  • इसके अलावा, ये पवन कल्याण की भी पहली फिल्म बन चुकी है जिसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. 
  • इस फिल्म के नाम ही ये रिकॉर्ड भी है कि ये पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन चुकी है. इसके पहले उनकी भीमला नायक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, जिसने वर्ल्डवाइड 158.5 करोड़ रुपये कमाए थे.
  • इसके साथ ही 'ओजी' 2025 की दूसरी टॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के ऊपर कमाई की है. पहले नंबर पर 'संक्रांतिकि वस्तुनम' है जिसने 255.48 करोड़ रुपये कमाए थे.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DVV Entertainment (@dvvmovies)

महंगी टिकटों का मिला 'ओजी' को फायदा

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का प्रीमियर 24 सितंबर को हुआ था यानी रिलीज से एक दिन पहले. इस दिन टिकट के रेट्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 800 से हजार रुपये तक थे. इसका फायदा फिल्म को मिला. इसके अलावा, फिल्म के टिकट रेट वर्ल्डवाइड भी बढ़ाए गए जिससे फिल्म की कमाई में पॉजिटिव असर पड़ा.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 28 Sep 2025 08:00 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Pawan Kalyan They Call HIM OG Box Office Collection OG Worldwide Box Office Collection OG Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
जनरल नॉलेज
Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget