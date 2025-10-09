हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 8 दिन में उतना कमा लिया, जितना कमाने में 'सैयारा' को लगे थे 46 दिन

Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 8 दिन में उतना कमा लिया, जितना कमाने में 'सैयारा' को लगे थे 46 दिन

Kantara Box Office Collection Day 8: 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई न तो रुकने का नाम ले रही और न ही धीमी होने का. फिल्म ने 'सैयारा' जैसी ब्लॉकबस्टर का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 09 Oct 2025 09:45 PM (IST)
Preferred Sources

ऋषभ शेट्टी ने साल 2022 की ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' का सीक्वल बनाने में 3 साल लगा दिए. साल 2022 के बाद 2 अक्टूबर 2025 के दिन इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ. लोगों को लगा था कि फिल्म कुछ बहुत ही खास लेकर आएगी और ऐसा हुआ भी.

फिल्म बहुत खास कहानी लेकर आई और ऐसी कहानी लेकर आई जो 5000 साल से भी पुरानी किवदंतियों पर आधारित है और लगभग भुलाई जा चुकी थी. लेकिन ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने स्थानीयता को प्राथमिकता देते हुए देश के किसी कोने में दादी-नानी की कहानियों में गुम होती जा रही एक कमाल की स्टोरी उठाई और बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया.

फिल्म का कलेक्शन इसीलिए दिन दूना रात चौगुना बढ़ता भी जा रहा है. यहां जानते हैं फिल्म का अभी तक का कलेक्शन. साथ ही, जानेंगे कि फिल्म ने 8वें ही दिन कौन सा रिकॉर्ड बना डाला है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पिछले 8 दिनों में हर दिन कितनी कमाई की है, उससे जुड़ा पूरा डेटा आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. ये डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है और आज 9:45 बजे तक का है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
डे 1 61.85
डे 2 45.4
डे 3 55
डे 4 63
डे 5 31.5
डे 6 34.25
डे 7 25.25
डे 8 16.58
टोटल 332.83

'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़ा 'सैयारा' का रिकॉर्ड

इस साल रिलीज हुई 'सैयारा' न सिर्फ बॉलीवुड की बल्कि इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली 2025 की फिल्म बन गई. इसने 'छावा' (601.54 करोड़) के बाद सबसे ज्यादा कमाई की थी.

  • अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 329.2 करोड़ रुपये कमाए तो वहीं वर्ल्डवाइड 569.75 करोड़. अब 'कांतारा चैप्टर 1' इसे इंडिया बॉक्स ऑफिस पर काफी पीछे छोड़ चुकी है.
  • बता दें कि 300 करोड़ी बनने में सैक्निल्क के मुताबिक 'सैयारा' को 46 दिन लगे थे, जबकि 'कांतारा चैप्टर 1' ये मुकाम 8 दिनों में हासिल कर चुकी है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dolby India (@dolbyindiaofficial)

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

'कांतारा चैप्टर 1' को कोईमोई के मुताबिक 125 करोड़ रुपये में बनाया गया है और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 7 दिनों में 446 करोड़ रुपये का धाकड़ कलेक्शन कर लिया है. फिल्म जिस तरह से रुकने का नाम नहीं ले रही है, उसे देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्द 'सैयारा' का वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड भी तोड़ देगी.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 09 Oct 2025 09:45 PM (IST)
Sandalwood Rishab Shetty Saiyaara Box Office Kantara Chapter 1 Box Office Collection
