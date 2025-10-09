साल 2025 में लगातार कई फिल्में देने के बावजूद अक्षय कुमार की पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रहीं. किसी को भी हिट का टैग नहीं मिल पाया. अब उनकी साल की आखिरी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' से उम्मीदें बंधती दिख रही हैं कि ये अक्षय की हिट लिस्ट में जुड़ सकती है.

ऐसा हम नहीं बल्कि हालिया डेटा बता रहा है. तो पहले फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि फिल्म आने वाले वीकेंड में क्या कमाल करने वाली है.

'जॉली एलएलबी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड़, दूसरे हफ्ते में 29 करोड़ कमाए. इसके बाद तीसरे हफ्ते की शुरुआत में यानी 15वें दिन ये कमाई 1.15 करोड़ रही. 16वें और 17वें दिन 1.75 और 2.15 करोड़ कमाते हुए 18वें और 19वें दिन पहुंचकर फिल्म 60 लाख और फिर 75 लाख पर जाकर रुक गई.

20वें दिन का कलेक्शन 39 लाख तो वहीं 21वें दिन यानी आज 7:05 बजे तक फिल्म की कमाई 21 लाख रुपये हो चुकी है. टोटल कलेक्शन 110 करोड़ रुपये हो चुका है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध ये डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'जॉली एलएलबी 3' की कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद, जानें कैसे

अक्षय कुमार के फैंस और खुद एक्टर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि अगर ऊपर का डेटा देखें तो पिछले सोमवार यानी 18वें दिन फिल्म ने 60 लाख कमाए लेकिन उसके अगले ही दिन फिल्म की कमाई में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 75 लाख हो गई.

हालांकि, 20वें दिन का डेटा 39 लाख पर आकर टिक गया, लेकिन आज के बाद फिल्म की कमाई में वीकेंड आते ही बढ़ोतरी हो सकती है. इसकी कई वजहें हैं

पहली वजह ये है कि इस शुक्रवार सिर्फ एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम 'ट्रॉन' है.

इसके अलावा, कोई बड़ी साउथ या बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं हो रही.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' पहले ही 'जॉली एलएलबी 3' से कम कमाई कर पा रही है और रही बात 'कांतारा' की तो उसका अपना बड़ा दर्शक वर्ग भले है, लेकिन 'जॉली एलएलबी 3' के लिए नया कंपटीशन न होने की वजह से अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की तिकड़ी इस वीकेंड बढ़िया कमाल कर सकती है.

'जॉली एलएलबी 3' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म का बजट 120 करोड़ है और इसका वर्ल्डवाइड 19 दिनों में सैक्निल्क के मुताबिक 160 करोड़ बटोर लिए हैं. अब उम्मीद बंध रही है कि सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आने वाले वीकेंड में ठीकठाक कमाई कर सकती है.