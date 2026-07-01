'टीआरपी के लिए ड्रामा कर रही हैं...' गौरव और आकांक्षा के तलाक पर ख़ास दोस्त का बड़ा खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'टीआरपी के लिए ड्रामा कर रही हैं...' गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक पर ख़ास दोस्त का बड़ा खुलासा

'टीआरपी के लिए ड्रामा कर रही हैं...' गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक पर ख़ास दोस्त का बड़ा खुलासा

Gaurav Khanna Akanksha Chamola: गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक पर गौरव के दोस्त और एक्टर अनुज सचदेवा ने बात की है. उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे लेकर गौरव बिल्कुल अनजान थे.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Jul 2026 12:19 PM (IST)
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टीवी के मशहूर अभिनेता और 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया था कि वो गौरव से तलाक ले रही हैं. उनके मुताबिक दोनों करीब 9 महीनों से अलग-अलग रह रहे हैं. इस खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है. उनके तलाक और रिश्तों पर अब अभिनेता और गौरव के दोस्त अनुज सचदेवा ने बड़ा खुलासा किया है.

आकांक्षा की इस बात से अनजान थे गौरव खन्ना 

हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 की शुरुआत हुई. इसमें बतौर कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने शो पर बताया कि दोनों अपनी राहें अलग कर चुके हैं. आकांक्षा के इस खुलासे पर अनुज ने हैरानी जताई है. उनके मुताबिक गौरव इस बात से अनजान थे कि आकांक्षा तलाक का खुलासा शो पर कर सकती है.

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हाल ही में अनुज सचदेवा ने एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में आकांक्षा और गौरव को लेकर बात की. इस दौरान उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता था कि गौरव और आकांक्षा पिछले 9 महीनों से साथ नहीं रह रहे थे.' वहीं आगे वो कहते हैं, 'गौरव को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आकांक्षा 'लॉक अप' में अपनी शादी के मौजूदा हालात के बारे में सबके सामने बात करने वाली हैं.'

 
 
 
 
 
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अनुज ने किया गौरव का बचाव

एक दोस्त होने के नाते अनुज, गौरव का बचाव करते हुए भी नजर आए. उनके मुताबिक गौरव अपनी वाइफ आकांक्षा की तरह तलाक के मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं और न ही वो इस मुद्दे को उछाल रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे यह कहना होगा कि गौरव अपनी पर्सनल बातें सबके सामने नहीं उछाल रहे हैं.' एक्टर ने आगे कहा, 'गौरव सच में उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें वह सब कुछ देते थे जो वह चाहती थीं.'

'टीआरपी के लिए ड्रामा कर रही हैं...'

अनुज ने आगे कहा कि हो सकता है कि आकांक्षा शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही हैं, क्योंकि एक्ट्रेस अब तक खामोश थीं और अब अचानक से इस मुद्दे पर बात कर रही हैं. अनुज ने कहा, 'अब तक आकांक्षा ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की थी. मुझे लगता है कि शायद वह शो की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं.'

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10 साल पहले हुई थी शादी

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी 10 साल पहले हुई थी. दोनों साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. हालांकि ये रिश्ता एक दशक भी नहीं टिक पाया. आकांक्षा ने शो पर ये भी बताया था कि बच्चा पैदा करने को लेकर दोनों की अलग-आग सोच थी और इसने भी उनके रिश्ते को प्रभावित किया.

 
 
 
 
 
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कौन हैं अनुज सचदेवा?

अनुज सचदेवा टीवी एक्टर हैं. 41 वर्षीय अनुज ने साल 2005 में अपने करियर का आगाज 'एमटीवी रोडीज' से किया था. आगे जाकर उन्होंने 'सबकी लाडली बेबो', 'किस देश में है मेरा दिल', 'सजन घर जाना है', 'साथ निभाना साथिया', 'मन की आवाज प्रतिज्ञा', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'कयामत' और 'तुझ संग प्रीत लगाई सजना' जैसे शोज में भी काम किया.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Akanksha Chamola
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