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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाCarry On Jatta 4 BO Day 5: पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मंगलवार को भी दिखाया दम, 2 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास, जानें- कलेक्शन

Carry On Jatta 4 BO Day 5: पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मंगलवार को भी दिखाया दम, 2 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास, जानें- कलेक्शन

Carry On Jatta 4 BO Day 5: गिप्पी ग्रेवाल की पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनी हुई है. रिलीज के 5वें दिन इस फिल्म की कमाई स्थिर रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Jul 2026 09:01 AM (IST)
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गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता की 'कैरी ऑन जट्टा 4' इस 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अक्षय की वेलकम टू द जंगल जैसी बडी स्टार कास्ट वाली फिल्म से टकराने के बावजूद इस पंजाबी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. ओपनिंग वीकेंड में अच्छी कमाई करने के बाद, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को भी मजूबती दिखाई थी. चलिए यहां इसके मंगलवार यानी 5वें दिन का कलेक्शन जानते हैं.

'कैरी ऑन जट्टा 4' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
'कैरी ऑन जट्टा 4' को अपनी फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी का पूरा फायदा मिल रहा है. इसी के साथ इस देखने के लिए सिनेमाघरों में खूब दर्शक पहुंच रहे हैं. फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने 1.90 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसने बढ़त दिखाई और 2.50 करोड़ कमाए. फिर तीसरे दिन इसे संडे की छुट्टी का पूरा फायदा मिला और इसका कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपये हुआ. हालांकि वीकडेज में एंट्री करने के बाद मंडे को यानी चौथे दिन इसकी कमाई में मंदी देखी गई और इसने 1.40 करोड़ कमाए. वहीं मंगलवार को इसकी कमाई स्थिर रही है.

  • बता दें कि सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को 1.40 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इसकी 5 दिनों की कुल कमाई अब 10.60 करोड़ रुपये हुई है.

ये भी पढ़ें:-July 2026 Theater Release: जुलाई में सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों का आएगा बवंडर, रिलीज होंगी 'अल्फा' से 'धमाल 4' तक 7 धांसू मूवीज

'कैरी ऑन जट्टा 4' बनी साल की चौथी सबसे बड़ी पंजाबी फिल्म बन गई है
'कैरी ऑन जट्टा 4' साल 2026 की 7 फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन पछाड़कर साल की तीसरी सबसे बड़ी पंजाबी फिल्म बन गई है. अब इसका अगला टारगेट इश्कान दे लेखे (11.89 करोड़) है. फिर ये रब्ब दा रेडियो 3 के 12.57 करोड़ को मात देने की ओर बढ़ेगी. इसे पछाड़ते ही 'कैरी ऑन जट्टा 4' लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि ये जल्द ही इस उपलब्धि को हासिल कर लेगी.

ये हैं साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्में

  1. रब दा रेडियो- 12.57 करोड़
  2. इश्कान दे लेखे- 11.89 करोड
  3. कैरी ऑन जट्टा 4- 10.60 करोड़ (5 दिनों का कलेक्शन)
  4. बम्बूकट 2- 6.18 करोड़
  5. व्याह करतारे दा- 4.55 करोड़   
  6. ओए भोले ओए 2- 3.6 करोड़
  7. वॉर ऑफ शेरा- 2.09 करोड़    
  8. पिट सियापा- 1.33 करोड़
  9. डीएसपी देव 2- 1.04 करोड़

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 5: मंगलवार को 'वेलकम टू द जंगल' पर हुई नोटों की हुई बरसात, 1 करोड़ और कमाते ही बना देगी इतना बड़ा रिकॉर्ड

 

Published at : 01 Jul 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Gippy Grewal BOX OFFICE COLLECTION Carry On Jatta 4
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