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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNew OTT Releases: एक्शन से थ्रिलर-हॉरर और सस्पेंस तक, जियो हॉटस्टार पर साउथ की 7 दिमाग हिला देने वाली धांसू फिल्में

New OTT Releases: एक्शन से थ्रिलर-हॉरर और सस्पेंस तक, जियो हॉटस्टार पर साउथ की 7 दिमाग हिला देने वाली धांसू फिल्में

New OTT Releases: आज आपको जियो हॉटस्टार की हालिया रिलीज साउथ की फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें एक्शन से लेकर थ्रिलर और सस्पेंस के साथ हॉरर तक शामिल हैं. देखिए पूरी लिस्ट.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 13 Jul 2026 11:14 PM (IST)
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New OTT Releases: आज के समय में लोगों के पास थिएटर जाने का टाइम कम ही मिल पाता है. ऐसे में ओटीटी एंटरटेनमेंट का बेस्ट जरिया बन चुका है, जिस पर हर हफ्ते हर जॉनर की फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. यहां पर दर्शक अपने मनपसंद जॉनर की फिल्म और सीरीज को देख पाते हैं. ऐसे में अगर आप साउथ फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको जियो हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई नई फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिसे आप चाहे तो घर बैठे या फिर मैट्रो बस में ट्रैवल करते समय देख सकते हैं. देखिए लिस्ट...

सेकंड लव
'सेकंड लव' एक रियलिटी शो है, जिसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. इसे 'बाहुबली' फेम एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने होस्ट किया है. इसमें रोमांस का जबरदस्त तड़का है. शो का पहला एपिसोड भी आ चुका है, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. शो 5 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं शामिल हैं.

New OTT Releases: एक्शन से थ्रिलर-हॉरर और सस्पेंस तक, जियो हॉटस्टार पर साउथ की 7 दिमाग हिला देने वाली धांसू फिल्में

ईशा
वहीं, अगर आप हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो जियो हॉटस्टार पर हालिया रिलीज फिल्म 'ईशा' को देख सकते हैं, जिसमें सस्पेंस थ्रिलर तो है साथ ही हॉरर भी कमाल का है. फिल्म जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में 5वें नंबर पर बनी हुई है. फिल्म हिंदी में उपलब्ध है. ये तेलुगु हॉरर-थ्रिलर फिल्म है. इसमें अंधविश्वास की कहानी देखने के लिए मिलती है.

Isha - JioHotstar

अर्जुन सन ऑफ वैजयंती
वहीं, एक्शन थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो 'अर्जुन सन ऑफ वैजयंती' को देख सकते हैं. फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं. हालांकि, ये तेलुगु की एक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म हिंदी में 9वें नंबर पर ट्रेंडिंग लिस्ट में ट्रेंड कर रही है. इसका निर्देशन प्रदीप चिलुकुरी ने किया है. फिल्म में नंदामुरी कल्याण राम ने लीड रोल प्ले किया है.

Arjun S/O Vyjayanthi - JioHotstar

शीलावती द घाटी क्वीन
'बाहुबली' फेम एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को लंबे समय के बाद अगर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो उनकी फिल्म 'शीलावती द घाटी क्वीन' को देख सकते हैं. ये एक तेलुगु एक्शन क्राइम फिल्म है. इसका निर्देशन कृष जगरलामुडी ने किया है. फिल्म को पिछले साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी में 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

Sheelavathi The Ghaati Queen - JioHotstar

मॉलीवुड टाइम्स
मलयालम की साइकोलॉजिकल डार्क कॉमेडी फिल्म 'मॉलीवुड टाइम्स' जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है. इसे हाल ही में रिलीज किया गया है. फिल्म को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में देख सकते हैं. फिल्म थिएटर के बाद ओटीटी पर भी छाई हुई है. इस फिल्म को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. 

New OTT Releases: एक्शन से थ्रिलर-हॉरर और सस्पेंस तक, जियो हॉटस्टार पर साउथ की 7 दिमाग हिला देने वाली धांसू फिल्में

त्रिकाल
तेलुगु पौराणिक थ्रिलर फिल्म 'त्रिकाल: स्क्रिप्ट ऑफ गॉड' को भी जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म रिलीज होते ही छा गई है. अगर आप ऐसी फिल्मों के शौकीन हैं तो इसे देख सकते हैं लेकिन ये हिंदी में नहीं आई है. इसे आप सिर्फ चार भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल में देख सकते हैं.

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प्रीतम एंड पेड्रो
राज कुमार हिरानी की फिल्म 'प्रीतम एंड पेड्रो' एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है. ये एक हिंदी सीरीज है. लेकिन इसे आप 8 भाषाओं में देख सकते हैं. इसे साउथ की भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम समेत बंगाली, भोजपुरी और मराठी में भी देख सकते हैं. इसमें विक्रांत मैसी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. ये जियो हॉटस्टार की ट्रेंडिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.

Pritam and Pedro - JioHotstar

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 13 Jul 2026 11:14 PM (IST)
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