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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'अब किसी के साथ रिश्ता नहीं चाहिए...' आकांक्षा चमोला का खुलासा, बोलीं- मैं एसेक्सुअल बन गई हूं

'अब किसी के साथ रिश्ता नहीं चाहिए...' आकांक्षा चमोला का खुलासा, बोलीं- मैं एसेक्सुअल बन गई हूं

Lock Upp 2: एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों रियलिटो शो लॉकअप 2 में नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वो एसेक्सुअल हैं. इससे पहले उन्होंने अपने आप को बाईसेक्सुअल बताया था.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं शो  के प्रीमियर पर खुलासा किया था कि वो अपने पति और टीवी एक्टर गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं.  इसके बाद आकांक्षा ने यह भी बताया था कि शादी से पहले वो खुद को बाइसेक्सुअल मानती थीं. अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने खुलासा किया है कि अब वो खुद को एसेक्सुअल मानती हैं.

एसेक्सुअल हैं आकांक्षा चमोला 
लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा चमोला और वरुण यादव अपने रिश्तों को लेकर बात करते नजर आए. इस दौरान वरुण ने उनसे पूछा कि क्या वो दोबारा शादी करेंगी? इस पर आकांक्षा ने साफ जवाब दिया, 'नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. मेरे अंदर अब रिश्तों को लेकर डर बैठ गया है.'

बातचीत के दौरान जब वरुण ने उनकी सेक्शुअलिटी को लेकर सवाल किया, तो आकांक्षा ने कहा, 'सेक्शुअलिटी समय और जिंदगी के अलग-अलग दौर के साथ बदलती रहती है. अभी मेरा तलाक हो रहा है, इसलिए फिलहाल मुझे किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए. न किसी महिला के साथ और न ही किसी पुरुष के साथ. मैं अभी एक अलग फेज में हूं, इसे ही एसेक्सुअल कहते हैं.'

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बाइसेक्सुअल होने का किया था दावा
आकांक्षा ने ये भी बताया था कि वो बाइसेक्सुअल थीं. उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए कहा था, 'मुझे लड़कियां पसंद हैं. मैं उनकी तारीफ करती हूं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूं. मुझे लगता है कि वही मेरा सेफ स्पेस है. उन्होंने आगे कहा, 'समाज कहता है कि लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं हो सकतीं, उनके बीच जलन होती है. लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा.'

मां नहीं बनना चाहतीं एक्ट्रेस
बता दें, इससे पहले आकांक्षा चमोला ने शादी और मां बनने को लेकर भी खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा, 'ज्यादातर लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे चाहिए होते हैं और परिवार को आगे बढ़ाना होता है. इसमें गौरव की कोई गलती नहीं थी. फिर 'बिग बॉस' के दौरान मुझे एहसास हुआ कि उन्हें बच्चे की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं उन्हें वो नहीं दे सकती. मैं उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहती थी. मुझे कभी मां बनने की इच्छा नहीं रही.'

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तलाक को लेकर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा थी वो और गौरव खन्ना एक साल से अलग रहे हैं, और दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं. उन्होंने कहा था कि दोनों ने आपसी सहमति ये फैसला लिया है. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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Lock Upp 2 Akansha Chamola
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