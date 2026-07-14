'अब किसी के साथ रिश्ता नहीं चाहिए...' आकांक्षा चमोला का खुलासा, बोलीं- मैं एसेक्सुअल बन गई हूं

एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं शो के प्रीमियर पर खुलासा किया था कि वो अपने पति और टीवी एक्टर गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. इसके बाद आकांक्षा ने यह भी बताया था कि शादी से पहले वो खुद को बाइसेक्सुअल मानती थीं. अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने खुलासा किया है कि अब वो खुद को एसेक्सुअल मानती हैं.

एसेक्सुअल हैं आकांक्षा चमोला

लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा चमोला और वरुण यादव अपने रिश्तों को लेकर बात करते नजर आए. इस दौरान वरुण ने उनसे पूछा कि क्या वो दोबारा शादी करेंगी? इस पर आकांक्षा ने साफ जवाब दिया, 'नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. मेरे अंदर अब रिश्तों को लेकर डर बैठ गया है.'

बातचीत के दौरान जब वरुण ने उनकी सेक्शुअलिटी को लेकर सवाल किया, तो आकांक्षा ने कहा, 'सेक्शुअलिटी समय और जिंदगी के अलग-अलग दौर के साथ बदलती रहती है. अभी मेरा तलाक हो रहा है, इसलिए फिलहाल मुझे किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन नहीं चाहिए. न किसी महिला के साथ और न ही किसी पुरुष के साथ. मैं अभी एक अलग फेज में हूं, इसे ही एसेक्सुअल कहते हैं.'

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Chamola - I am asexual right now



Varun - Since I am not getting any sex right now, am I asexual as well?



😭😭😭 pic.twitter.com/LKBidRI3Fu — adiyaa (@epiphaanyyx) July 13, 2026

बाइसेक्सुअल होने का किया था दावा

आकांक्षा ने ये भी बताया था कि वो बाइसेक्सुअल थीं. उन्होंने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए कहा था, 'मुझे लड़कियां पसंद हैं. मैं उनकी तारीफ करती हूं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूं. मुझे लगता है कि वही मेरा सेफ स्पेस है. उन्होंने आगे कहा, 'समाज कहता है कि लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं हो सकतीं, उनके बीच जलन होती है. लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा.'

मां नहीं बनना चाहतीं एक्ट्रेस

बता दें, इससे पहले आकांक्षा चमोला ने शादी और मां बनने को लेकर भी खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा, 'ज्यादातर लोग शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे चाहिए होते हैं और परिवार को आगे बढ़ाना होता है. इसमें गौरव की कोई गलती नहीं थी. फिर 'बिग बॉस' के दौरान मुझे एहसास हुआ कि उन्हें बच्चे की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं उन्हें वो नहीं दे सकती. मैं उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहती थी. मुझे कभी मां बनने की इच्छा नहीं रही.'

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तलाक को लेकर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा थी वो और गौरव खन्ना एक साल से अलग रहे हैं, और दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं. उन्होंने कहा था कि दोनों ने आपसी सहमति ये फैसला लिया है.