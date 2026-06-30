'लॉकअप सीजन 2' में होगी कंगना रनौत की धमाकेदार एंट्री, 'जनता की आवाज' बनकर करेंगी पहला एविक्शन

नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा और विवादित रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' का आगाज हो चुका है. इस शो को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. शो का अपकमिंग एपिसोड दर्शकों के लिए जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आने वाला है. दरअसल, शो में कंगना रनौत की धमाकेदार वापसी होने जा रही है, लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग होगा.

पहला एविक्शन करेंगी कंगना रनौत

जहां पहले सीजन में कंगना ने शो की होस्ट की जिम्मेदारी संभाली थी, वहीं दूसरे सीजन में वो एक नए रोल में नजर आएंगी. कंगना रनौत इस बार शो में पैनलिस्ट के तौर पर एंट्री करेंगी. वो 'जनता की आवाज' बनकर कंटेस्टेंट्स के खेल, उनके फैसलों और घर में हो रही हर हलचल पर अपनी राय रखती दिखाई देंगी. हालांकि, शो की होस्टिंग की जिम्मेदारी पहले की तरह रितेश देशमुख और फराह खान के पास ही रहेगी. दिलचस्प बात ये है कि कंगना जनता की आवाज' बनकर पहला एविक्शन करने वाली हैं.

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बदलने वाला है घर का माहौल

कंगना की एंट्री के बाद कंटेस्टेंट्स को पहले से ज्यादा मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वो सिर्फ अपनी बेबाक राय ही नहीं रखेंगी, बल्कि कंटेस्टेंट्स के गेम, उनकी रणनीति और फैसलों पर भी खुलकर सवाल उठाती नजर आ सकती हैं. ऐसे में घर के अंदर का माहौल अब बदलने वाला है.

कंटेस्टेंट्स से सवाल पूछेंगी कंगना रनौत

बता दें कि पहले सीजन में कंगना रनौत की होस्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. उनकी बेबाकी और कंटेस्टेंट्स से सीधे सवाल-जवाब शो की बड़ी खासियत रहे थे. अब दूसरे सीजन में उनकी वापसी भले ही होस्ट के रूप में नहीं हो रही हो, लेकिन पैनलिस्ट के तौर पर उनकी मौजूदगी शो में नया तड़का लगाने के लिए काफी मानी जा रही है.

ये है कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत इन दिनों फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. अब कंगना जल्द ही 'क्वीन 2' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है.

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