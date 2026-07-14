E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
E20 Fuel: सरकार का कहना है कि अगर कहीं गाड़ियों में समस्या आ रही है तो इसकी वजह E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि फ्यूल में मिलावट या सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है.
देशभर में इस समय E20 पेट्रोल को लेकर खूब चर्चा हो रही है. कई कार मालिकों का कहना है कि इस पेट्रोल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और इंजन में दिक्कतें आ रही हैं. इन शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.
सरकार का कहना है कि अगर कहीं गाड़ियों में समस्या आ रही है तो इसकी वजह E20 पेट्रोल नहीं, बल्कि फ्यूल में मिलावट या सप्लाई सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने सभी राज्यों को पेट्रोल में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
सरकार का क्या है कहना?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों के साफ निर्देश दिए हैं कि फ्यूल की क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने कहा है कि अगर पेट्रोल की सप्लाई, स्टोरेज या वितरण के दौरान लापरवाही या मिलावट की कोई घटना सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. सरकार की नीति ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की है. हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि अब तक किस राज्य में कितने मामले सामने आए हैं या कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है?
सरकार का कहना है कि लोगों को E20 पेट्रोल और मिलावटी पेट्रोल के बीच का अंतर समझना चाहिए. तय मानकों के मुताबिक तैयार किया गया E20 पेट्रोल पूरी तरह सेफहै और इससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर किसी गाड़ी में खराबी आती है तो उसके पीछे पेट्रोल की खराब क्वालिटी, पेट्रोल पंप पर सही रखरखाव की कमी, सप्लाई चेन में गड़बड़ी या फ्यूल में मिलावट जैसी वजहें हो सकती हैं. इसलिए सरकार का फोकस अब इन कमियों को दूर करने पर है.
सोशल मीडिया पर लोग कर रहे शिकायतें
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग E20 पेट्रोल को लेकर शिकायतें कर रहे हैं. कई कार और बाइक मालिकों का दावा है कि इस फ्यूल के इस्तेमाल के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज पहले से कम हो गया है. कुछ लोगों ने इंजन की परफॉर्मेंस घटने, फ्यूल टैंक और पाइप्स पर असर पड़ने जैसी चिंताएं भी जताई हैं. इन दावों के चलते E20 पेट्रोल को लेकर लोगों के बीच भ्रम और चिंता दोनों बढ़ी हैं.
कुछ मामलों में यह भी सामने आया कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गईं या ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा. सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों की जांच में कई जगह असली वजह मिलावटी फ्यूल या खराब क्वालिटी वाला पेट्रोल निकला. ऐसे में अब राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेट्रोल पंपों और सप्लाई सिस्टम की नियमित जांच करें और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
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