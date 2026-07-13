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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीरितेश देशमुख ने योगेश रावत की लगाई क्लास, गुस्से में बोले, 'ये ड्रामा मेरे सामने मत करना'

रितेश देशमुख ने योगेश रावत की लगाई क्लास, गुस्से में बोले, 'ये ड्रामा मेरे सामने मत करना'

शो लॉकअप 2 से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रितेश देशमुख कंटेस्टेंट योगेश रावत की क्लास लगाते नजर आए. आइए जानते हैं कि आखिर शो में ऐसा क्या हो गया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 07:19 PM (IST)
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रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में हर रोज नए-नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट शो में कई चौकाने वाले खुलासे भी कर रहे हैं. हाल ही के  एपिसोड के की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें शो के होस्ट रितेश देशमुख टास्क के दौरान योगेश रावत की बहस से नाराज होते नजर आएं. रितेश ने योगेश को जमकर फटकार लगाई.

रितेश देशमुख ने योगेश रावत की लगाई क्लास
शो के लेटेस्ट एपिसोड में रितेश देशमुख ने ऐलान किया कि अब 'लॉक अप 2' के सभी सेलमेट्स की सेल बदल दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें दो कैटेगरी- कंट्रोलर और डिपेंडेंट में बांटा जाएगा. कंट्रोलर के पास अपने डिपेंडेंट की किस्मत तय करने का पूरा राइट होगा. इसके बाद कंट्रोलर्स को अपने डिपेंडेंट के वजन के बराबर एक बॉक्स उठाने का टास्क दिया गया. इसी दौरान योगेश रावत की होस्ट रितेश देशमुख से बहस हो गई, जिससे रितेश काफी नाराज नजर आए. रितेश ने योगेश की जमकर क्लास लगाई.

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कान पड़कर मांगी मांफी
योगेश ने कहा, 'सर, अगर ये ही करना था तो फिर तो...'. इस पर गुस्से में रितेश देशमुख उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं, 'मुझे मत बता, समझा ना. मेरे सामने ये ड्रामा मत करो.' इसके बाद योगेश शांत हो गए.  हालांकि की बाद में योगेश ने रितेश से कान पड़कर मांफी मांगी. शो से इसके कई क्लिप वायरल हो रहे हैं.  

बता दें, 'लॉक अप 2' में अब तक टोटल तीन लोग एविक्ट हो चुके हैं. पिछले हफ्ते श्रेष्ठा अय्यर घर से बेघर हुई थीं. वहीं अब हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और रियाज अली भी एविक्ट हो गए है.

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शो में राम कपूर, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला, योगेश रावत, पामेला सेरेना और श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे समेत कई कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. शो हर शनिवार से गुरुवार तक नेटफ्लिक्स पर आता है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Lock Upp 2 Yogesh Rawat
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