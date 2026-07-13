रितेश देशमुख ने योगेश रावत की लगाई क्लास, गुस्से में बोले, 'ये ड्रामा मेरे सामने मत करना'

रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में हर रोज नए-नए धमाके देखने को मिल रहे हैं. कंटेस्टेंट शो में कई चौकाने वाले खुलासे भी कर रहे हैं. हाल ही के एपिसोड के की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसमें शो के होस्ट रितेश देशमुख टास्क के दौरान योगेश रावत की बहस से नाराज होते नजर आएं. रितेश ने योगेश को जमकर फटकार लगाई.

रितेश देशमुख ने योगेश रावत की लगाई क्लास

शो के लेटेस्ट एपिसोड में रितेश देशमुख ने ऐलान किया कि अब 'लॉक अप 2' के सभी सेलमेट्स की सेल बदल दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें दो कैटेगरी- कंट्रोलर और डिपेंडेंट में बांटा जाएगा. कंट्रोलर के पास अपने डिपेंडेंट की किस्मत तय करने का पूरा राइट होगा. इसके बाद कंट्रोलर्स को अपने डिपेंडेंट के वजन के बराबर एक बॉक्स उठाने का टास्क दिया गया. इसी दौरान योगेश रावत की होस्ट रितेश देशमुख से बहस हो गई, जिससे रितेश काफी नाराज नजर आए. रितेश ने योगेश की जमकर क्लास लगाई.

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कान पड़कर मांगी मांफी

योगेश ने कहा, 'सर, अगर ये ही करना था तो फिर तो...'. इस पर गुस्से में रितेश देशमुख उन्हें बीच में रोकते हुए कहते हैं, 'मुझे मत बता, समझा ना. मेरे सामने ये ड्रामा मत करो.' इसके बाद योगेश शांत हो गए. हालांकि की बाद में योगेश ने रितेश से कान पड़कर मांफी मांगी. शो से इसके कई क्लिप वायरल हो रहे हैं.

Who does this Yogesh think he is?



Ritesh - meko mt bta ye sb ,mere saath natak mt kr 😭🔥



Thank God Ritesh put him in his place 😭🔥#LockUpp2 pic.twitter.com/74bdm2OHke — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) July 11, 2026

बता दें, 'लॉक अप 2' में अब तक टोटल तीन लोग एविक्ट हो चुके हैं. पिछले हफ्ते श्रेष्ठा अय्यर घर से बेघर हुई थीं. वहीं अब हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और रियाज अली भी एविक्ट हो गए है.

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शो में राम कपूर, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, हर्षद चोपड़ा, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला, योगेश रावत, पामेला सेरेना और श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे समेत कई कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. शो हर शनिवार से गुरुवार तक नेटफ्लिक्स पर आता है.