बॉलीवुड में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी किसी से नहीं छिपी है. एक टाइम में दोनों रिलेशनशिप में थे. हालांकि खबरों के मुताबिक दोनों का रिश्ता साल 2002 में खत्म हो गया था. उनके ब्रेकअप को लेकर ज्यादा ऑफिशियल जानकारी कभी सामने नहीं आई. साल 2025 में ऐश्वर्या राय के मॉडलिंग के दिनों में उनके साथ काम कर चुके एड फिल्म निर्माता प्रहलाद कक्कड़ ने उनके ब्रेकअप पर बात की थी. उन्होंने बताया कि उस मुश्किल दौर में उन्होंने ऐश्वर्या का साथ दिया था.

ऐश्वर्या राय को सताने लगा था ये डर

विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान प्रहलाद कक्कड़ ने बताया कि सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का बॉलीवुड पर से भरोसा उठ गया था. उनके मुताबिक, ऐश्वर्या को लगता था कि इंडस्ट्री में हर कोई सलमान खान का साथ देगा और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा.

प्रहलाद कक्कड़ ने कहा, 'मैंने उस मुश्किल दौर में सिर्फ ऐश्वर्या का साथ दिया और उनसे कहा था कि इस बात की चिंता मत करो. लेकिन ऐश्वर्या बार-बार इंडस्ट्री की बात करती थीं. उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख था कि उन्हें लगता था बॉलीवुड सलमान खान का साथ देगा और उन्हें अकेला छोड़ देगा. उन्हें ऐसा फील हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है. हालांकि, आखिरकार उस रिश्ते का खत्म होना उनके लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ. सलमान काफी एंग्री नेचर के थे.'

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इंडस्ट्री ने दिया था सलमान खान का साथ

प्रहलाद कक्कड़ ने आगे कहा, 'ऐश्वर्या ब्रेकअप से उतनी दुखी नहीं थीं, जितनी इस बात से कि इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों ने सलमान खान का साथ दिया, उनका नहीं. सच उनके साथ था. उन्हें इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि वहां निष्पक्ष व्यवहार नहीं हो रहा था. अगर गलती उनकी होती और दूसरे पक्ष की नहीं, या फिर दोनों के साथ बराबरी का व्यवहार होता, तो बात अलग थी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पूरी तरह एकतरफा था.'

प्रहलाद कक्कड़ ने ये भी साफ कहा कि ऐश्वर्या राय ने उन्हें अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया था. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया था. मुझे इसलिए पता था क्योंकि हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे. वो (सलमान) बिल्डिंग के लॉबी एरिया में हंगामा करते थे और दीवार पर सिर मारते थे. मेरा मानना है कि उनका रिश्ता ऑफिशियली खत्म होने से काफी पहले ही टूट चुका था.

बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता साल 2002 में खत्म हो गया था और इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया. साल 2012 में सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने अपने ब्रेकअप पर बात करते हुए कहा था, 'मैं उस दौर को पूरी तरह पीछे छोड़ चुकी हूं. मैं उस बारे में किसी भी तरह से बात नहीं करना चाहती.'

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बाद में ऐश्वर्या राय ने अप्रैल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की. साल 2011 में दोनों ने अपनी बेटी आराध्या बच्चन का वेलकम किया.