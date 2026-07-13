'राख' में नजर आए थे रामनदीप यादव उर्फ 'रज्जो', शुरू की नई हॉरर-कॉमेडी सीरीज की शूटिंग

रामनदीप यादव एक बार फिर अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वे दर्शकों को अपने बिल्कुल अलग अंदाज से चौंकाने की तैयारी में हैं. चलिए पता करते हैं आखिर उनके इस नए प्रोजेक्ट में क्या खास होने वाला है.

राख' के बाद अब नए प्रोजेक्ट में बिजी रामनदीप यादव

एक्टर रामनदीप यादव ने प्राइम वीडियो की सीरीज़ 'राख' में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया. अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट में जुट गए हैं. एक्टर ने हाल ही में जियोहॉटस्टार के लिए बन रही एक नई हॉरर-कॉमेडी सीरीज़ की शूटिंग पूरी की है. 'राख' जैसी गंभीर और इमोशनल कहानी में खूंखार रज्जो का किरदार निभाने के बाद ये उनके लिए बिल्कुल अलग और नया जॉनर है.

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नई सीरीज में दिखेगा अलग अंदाज

फिलहाल रामनदीप अपने किरदार और सीरीज की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट उन्हें बिल्कुल नए अंदाज में दर्शकों के सामने पेश करेगा. हॉरर और कॉमेडी का ये अनोखा मेल उनके लिए एक नई चुनौती भी है, जिससे उन्हें अपनी एक्टिंग का एक अलग पक्ष दिखाने का मौका मिलेगा.

रामनदीप के लिए एक गंभीर और इमोशनल किरदार निभाने के बाद अब हल्की-फुल्की, लेकिन रोमांच से भरपूर हॉरर-कॉमेडी में काम करना बेहद रोमांचक एक्सपीरीयंस रहा है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी दर्शकों को उनका नया अवतार पसंद आएगा.

'राख' के बाद मिला नया मौका

अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए रामनदीप यादव ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि 'राख' की रिलीज के तुरंत बाद मुझे एक और शानदार प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला. 'राख' के लिए दर्शकों से जो प्यार और सराहना मिली, उसने मुझे एक कलाकार के रूप में और बेहतर करने की इंस्पिरेशन दी है. इस पेशे की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर बार आपको एक नई दुनिया और नया किरदार जीने का मौका मिलता है.

उन्होंने आगे कहा, 'इस हॉरर-कॉमेडी में काम करना भी ऐसा ही अनुभव रहा. 'राख' जैसी गंभीर और इमोशनल कहानी के बाद अब सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर जॉनर में काम करना मेरे लिए बेहद ताज़गी भरा रहा. हॉरर-कॉमेडी का अपना अलग अंदाज़ होता है, जहां डर और हंसी के बीच सही संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. इस प्रक्रिया से मैंने बहुत कुछ सीखा है.'

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डर और हंसी का सही मेल आसान नहीं था

एक्टर ने आगे बताया, 'फिलहाल मैं अपने किरदार या कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सीरीज अभी पोस्ट-प्रोडक्शन में है और हमारा लक्ष्य इसे इसी साल रिलीज़ करने का है. लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बेहद खास है. पूरी टीम ने एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया बनाई है और सेट पर बिताया हर दिन यादगार रहा. एक एक्टर के तौर पर मुझे लगता है कि अब मेरा सफर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. हर नया प्रोजेक्ट मुझे कुछ नया सिखाता है और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि लगातार अलग-अलग जॉनर में काम करने का मौका मिल रहा है. 'राख' में मेरे काम को पसंद करने वाले दर्शकों को उम्मीद है कि मेरा ये नया अवतार भी उतना ही पसंद आएगा. मैं जल्द ही इस सीरीज के बारे में और जानकारी शेयर करने का इंतजार कर रहा हूं.'