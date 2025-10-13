आज तक की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआज तक की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी? यहां देखें लिस्ट

Highest Grossing Films : इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में बन चुकी हैं लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा ही अपनी छाप छोड़ पाती है. यहां देखिए आज तक की हाइएस्ट ग्रौसिंग फिल्मों की लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 07:47 PM (IST)
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से दर्शकों को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर डंका बजाया है और अभी भी ये सिलसिला जारी है. आज हम आपको अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों के बारे में बताएंगे. इस लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ के बीच कांटे की टक्कर है.

अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में

1. पुष्पा 2 द रूल
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदना की ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी. सभी भाषाओं में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया और बॉक्स ऑफिस पर तो इसने अपने कलेक्शन से सबको चौंका दिया. सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 1234.1 करोड़ की कमाई की थी.
2. बाहुबली 2
एस एस राजमौली की मेगा स्टारकास्ट वाली फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. इस फिल्म का क्रेज ऐसा है कि आज भी लोग इसे इतनी ही उत्साह से देखते हैं. प्रभास स्टारर इस फिल्म के दोनों ही पार्ट्स को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया और इंडियन बॉक्स ऑफिस में इसका टोटल कलेक्शन 1030.42 था.
3. केजीएफ 2
लिस्ट के अगले नंबर साउथ की बड़ी फिल्मों में से एक का नाम शामिल है. यश की इस फिल्म को सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर तगड़ा क्रेज देखा गया. 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 859.7 करोड़ का कलेक्शन किया.
4. आरआरआर
राम चरण और जूनियर एनटीआर ने तो अपनी इस फिल्म के जरिए खूब नाम कमाया. फिल्म के गाने 'नाटु नाटु' को ऑस्कर तक मिल चुका है. एस.एस राजमौली की इस धमाकेदार फिल्म ने 2022 में सिनेमाघरों में अपनी शानदार एंट्री ली और इसके बाद ही ये छा गई. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई 782.2 करोड़ हुई.
5. कल्कि 2898 एडी 
प्रभास स्टारर इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण को भी मुख्य भूमिकाओं में देखा गया. इस साई-फाई फिल्म को माइथोलॉजिकल इवेंट्स के साथ कनेक्ट करते हुए बनाया गया. सभी किरदारों के परफॉर्मेंसेस की बहुत सराहना भी हुई. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 646.31 करोड़ की कुल कमाई की थी.
6. जवान
यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया. 2023 में शाहरुख खान की ये फिल्म रिलीज होते ही हर जगह छा गई. इस फिल्म को हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था. वहीं शाहरुख खान के फिल्म में ऐसे किरदार ने बहुत वाहवाही बटोरी. सैक्निल्क के मुताबिक शाहरुख खान स्टारर इस मूवी ने अपने खाते में 640.25 करोड़ रुपए जमा किया.
7. छावा 
विक्की कौशल की ये हिस्टॉरिकल एक्शन ड्रामा इसी साल रिलीज हुई. छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन पर आधारित इस फिल्म को बहुत सराहा गया. जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी और कई दमदार एक्शन सीक्वेंस ने ऑडियंस के दिल में अमिट छाप छोड़ी है. विक्की कौशल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 601.54 करोड़ का कलेक्शन किया है.
8. स्त्री 2
मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की कहानियों को दर्शकों ने हमेशा ही प्यार दिया है. स्त्री 2 की कहानी और इंटरेस्टिंग कैमियो ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. श्रद्धा कपूर की बेहतरीन अदाकारी, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी समेत बाकी सभी के परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग में ऑडियंस को खूब गुदगुदाया. तो वहीं अक्षय कुमार और भेड़िया के रूप में वरुण धवन के कैमियो ने फिल्म का लेवल अपग्रेड कर दिया. कमाई की बात करें तो इसने 597.99 करोड़ रुपए का बिजनेस किया.
9. एनिमल
2023 के अंत में रणबीर कपूर की ये फिल्म रिलीज हुई थी. संदीप रेड्डी वांगा द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में जबरस्त ब्रूटल एक्शन सीन्स दिखाए गए थे. रश्मिका मंदाना ने भी फिल्म में अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया था. तो वहीं रणबीर कपूर के इंटेंस किरदार ने तो सभी के होश ही उड़ा दिए. सैक्निल्क के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 553.87 करोड़ का कलेक्शन किया था.
10. पठान
एक बार फिर बॉलीवुड के किंग खान ने अपनी इस फिल्म से दर्शकों को अपना पवार पैक्ड परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया. ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की सिजलिंग केमिस्ट्री ने भी बहुत सुर्खियां बटोरी. कमाई की बात करें तो किंग खान की फिल्म ने अपने खाते में 543.09 करोड़ जमा किया.
Published at : 13 Oct 2025 07:46 PM (IST)
Tags :
Jawan Animal PATHAN Pushpa 2 The Rule Top 10 Highest Grossing Movies List
