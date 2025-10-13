कांतारा चैप्टर 1' के बाद ऋषभ शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर इन 3 फिल्मों से लाएंगे सुनामी 

ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज्ड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ था कि लोगों के बीच ऋषभ शेट्टी की अपकमिंग फिल्मों को लेकर बज बनता नजर आ रहा है. यहां जानिए अब किन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेंगे ऋषभ शेट्टी.

फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और इसकी कमाई है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है. सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने अब 400 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है और इसका सभी भाषाओं में नेट कलेक्शन 445 करोड़ के ऊपर हो चुका है.

ऋषभ शेट्टी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

1. छत्रपति शिवाजी महाराज

रिपोर्ट्स की मानें तो ऋषभ शेट्टी की अगली बड़ी बजट फिल्म को लेकर चर्चा तेज है. जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ तभी से फैंस के बीच फिल्म को लेकर बज बनता नजर आ रहा है. इस मेगा बजट फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी शूटिंग 2026 से शुरू होगी. फिल्मीबीट के रिपोर्ट के मुताबिक ये ऋषभ शेट्टी स्टारर ये मूवी 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.



2. जय हनुमान

प्रशांत वर्मा की इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी को आप लीड अभिनेता के रोल में देख पाएंगे. कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के बाद अभिनेता अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. इस तेलुगु फिल्म की शूटिंग इसी साल दिसंबर से शुरू होगी.



3. बेल बॉटम सीक्वल

फिल्ममेकर जयतीर्थ की इस कन्नड़ मूवी ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतिहास रच दिया था. रिलीज होने के बाद के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स ने इसे भर-भर कर प्यार दिया था. अब ऋषभ शेट्टी अपनी इस फिल्म के सीक्वल के जरिए भी थिएटर्स मे बवाल काटने वाले हैं.



इसके अलावा ऋषभ शेट्टी बतौर डायरेक्टर 'रुद्रप्रयाग' के लिए भी काम कर रहे हैं. साथ ही उनकी अगली फिल्म 'नाथूराम' का काम भी जारी है. कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि 'कांतारा चैप्टर 1' के सक्सेस के बाद मेकर्स इसके दूसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं. लेकिन अभी तक इसकी लेकर कोई भी डिटेल्ड जानकारी सामने नहीं आई है.