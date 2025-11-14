हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधानसभा चुनावइलेक्शन रिजल्ट लाइवउम्मीदवारजिलेवार नतीजेशेड्यूलआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 202510 हजार के दम से NDA ने बजा डाला बाजा, बिहार की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ाए कदम

10 हजार के दम से NDA ने बजा डाला बाजा, बिहार की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ाए कदम

Bihar Elections 2025: NDA ने शुरुआती रुझानों में मजबूत बढ़त बना ली है. इस बढ़त ने चुनाव की तस्वीर साफ कर दी है. काउंटिंग के रुझान बता रहे हैं कि गठबंधन अब बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है और आज यानी 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. फिलहाल वोटों की गिनती जा रही है. अभी तक की मतगणना की बात की जाए तो NDA गठबंधन काफी आगे नजर आ रहा है. और NDA एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर कब्जा करने की स्थिति में दिखाई दे रहा है.

लेकिन इसके पीछे बिहार में NDA की सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है. जिस वजह से काउंटिग में यह बढ़त नजर आ रही है. 10000 के दम पर कैसे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की नींव रख दी है. आखिर यह रणनीति थी क्या चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

10 हजार के इस कदम में NDA की जीत तय की

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन लगातार बढ़त बनाता दिख रहा है और इसके पीछे सिर्फ चुनावी माहौल नहीं बल्कि सरकार की एक खास रणनीति काम कर रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत की जिसे चुनाव से ठीक पहले लॉन्च किया गया. इस योजना में महिलाओं को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इसकी पहुंच गांव से शहर तक तेज़ी से बढ़ी.

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस

और इसका असर अब सीधे वोटों में दिखाई दे रहा है. कई इलाकों में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले से ज्यादा मजबूत रही और उसी का फायदा NDA को काउंटिंग में मिल रहा है. इस 10 हजार रुपये की योजना ने चुनावों में NDA को काफी फायदा पहुंचाया है. चुनावों के शुरूआती रूझान ने NDA की जीत को लगभग तय कर दिया.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के चक्कर में न पड़ जाना स्कैमर्स के चंगुल में, ऐसे होता है OTP फ्रॉड

कैसे मिलता है फायदा?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा सीधे उस महिला तक पहुंचता है. जो घर की आमदनी बढ़ाना चाहती है. लेकिन शुरुआत करने के लिए पूंजी की कमी महसूस करती है. योजना के तहत सरकार 10 हजार रुपये की सहायता देती है. जिससे महिलाएं किसी छोटे बिजनेस या घरेलू रोजगार की शुरुआत कर सकती हैं. योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है. गांव की महिलाओं को क्षेत्र के स्तरीय संगठन जाकर आवेदन देना होगा तो वहीं शहर की महिलाएं योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?

Published at : 14 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Result Bihar Elections 2025 Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: NDA से Tejashwi को मिली पटखनी, 1273 वोट से पीछे चल रहे | ABP News
Bihar Election 2025 Result: आंकड़ों में NDA से क्यों पिछड़ा Mahagathbandhan? शाहनवाज हुसैन ने खोला राज
Bihar Election 2025 Result: NDA ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड? | BJP | JDU | Nitish Kumar | PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'वो तो Rahul Gandhi के साथ मछली मार रहे थे..'- Mukesh Sahani पर शहनवाज
Bihar Election 2025 Result: पटना JDU ऑफिस पर बजा जीत का चुनावी शंखनाद | BJP | JDU | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों का क्या है रिजल्ट? ये है ओवैसी की पतंग का हाल
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget