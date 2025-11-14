10 हजार के दम से NDA ने बजा डाला बाजा, बिहार की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ाए कदम

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है और आज यानी 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. फिलहाल वोटों की गिनती जा रही है. अभी तक की मतगणना की बात की जाए तो NDA गठबंधन काफी आगे नजर आ रहा है. और NDA एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर कब्जा करने की स्थिति में दिखाई दे रहा है.

लेकिन इसके पीछे बिहार में NDA की सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है. जिस वजह से काउंटिग में यह बढ़त नजर आ रही है. 10000 के दम पर कैसे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की नींव रख दी है. आखिर यह रणनीति थी क्या चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

10 हजार के इस कदम में NDA की जीत तय की

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन लगातार बढ़त बनाता दिख रहा है और इसके पीछे सिर्फ चुनावी माहौल नहीं बल्कि सरकार की एक खास रणनीति काम कर रही है. हाल ही में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत की जिसे चुनाव से ठीक पहले लॉन्च किया गया. इस योजना में महिलाओं को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इसकी पहुंच गांव से शहर तक तेज़ी से बढ़ी.

और इसका असर अब सीधे वोटों में दिखाई दे रहा है. कई इलाकों में महिलाओं की हिस्सेदारी पहले से ज्यादा मजबूत रही और उसी का फायदा NDA को काउंटिंग में मिल रहा है. इस 10 हजार रुपये की योजना ने चुनावों में NDA को काफी फायदा पहुंचाया है. चुनावों के शुरूआती रूझान ने NDA की जीत को लगभग तय कर दिया.

कैसे मिलता है फायदा?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा सीधे उस महिला तक पहुंचता है. जो घर की आमदनी बढ़ाना चाहती है. लेकिन शुरुआत करने के लिए पूंजी की कमी महसूस करती है. योजना के तहत सरकार 10 हजार रुपये की सहायता देती है. जिससे महिलाएं किसी छोटे बिजनेस या घरेलू रोजगार की शुरुआत कर सकती हैं. योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है. गांव की महिलाओं को क्षेत्र के स्तरीय संगठन जाकर आवेदन देना होगा तो वहीं शहर की महिलाएं योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

