हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?

फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?

फ्लाइट की देरी की कंडीशन में एयरलाइन की कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई है. इसमें अगर  फ्लाइट की देरी 2 से 3 घंटे तक की है तो यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से खाना या स्नेक्स दिए जाने चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल ट्रैवल करने के लिए लोग बस या ट्रेन से ज्यादा फ्लाइट को प्राथमिकता देते हैं. क्योंकि यह न सिर्फ टाइम बचाती है, बल्कि लंबी दूरी तय करने का सबसे आसान साधन भी होती है. लेकिन कई बार फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है या घंटों तक देरी से उड़ान भरती है, ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं सर्दियों के मौसम में तो यह समस्या और बढ़ जाती है, जब कोहरे के कारण फ्लाइट की उड़ाने प्रभावित होती है. ऐसे में अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं तो यह जानना जरूरी है कि फ्लाइट कितनी लेट होने पर पूरा रिफंड मिलता है और इसका प्रोसेस क्या होता है.

कब मिलता है पूरा रिफंड?

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नियम के अनुसार अगर किसी फ्लाइट में चार घंटे या उससे ज्यादा की देरी होती है तो यात्रियों को एयरलाइन की ओर से दो ऑप्शन मिलते हैं. जिसमें पहले ऑप्शन में यात्री चाहे तो अगली फ्लाइट ले सकते हैं या फिर दूसरे ऑप्शन में टिकट का पूरा रिफंड भी ले सकते हैं. वहीं अगर एयरलाइन तकनीकी खराबी, स्टाफ की कमी या फिर अपनी गलती की वजह से फ्लाइट कैंसिल करती है तो यात्री को टिकट का पूरा पैसा बिना किसी कटौती के वापस दिया जाता है. वहीं अगर फ्लाइट के समय में बदलाव कर दिया गया है और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता तो उसे भी उन्हें पूरा रिफंड मिल सकता है.

क्या होती है एयरलाइन की जिम्मेदारी?

फ्लाइट की देरी की कंडीशन में एयरलाइन की कुछ जिम्मेदारियां भी तय की गई है. इसमें अगर  फ्लाइट की देरी 2 से 3 घंटे तक की है तो यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से खाना या स्नेक्स दिए जाने चाहिए. वहीं अगर फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट है तो यात्रियों को इसकी जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले देनी होती है. अगर फ्लाइट रात में है और लंबी देरी की वजह से यात्री फंस जाते हैं तो एयरलाइन को उनके लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ती है.

कितना मिलता मिल सकता है रिफंड?

  • एक घंटे से कम की देरी पर 5 हजार या टिकट का बेस फेयर रिफंड मिल सकता है
  • एक से दो घंटे की देरी पर 7,500 या टिकट का बेस फेयर रिफंड मिल सकता है .
  • दो घंटे से ज्यादा देरी पर 10 हजार या टिकट का बेस फेयर रिफंड मिल सकता है
  • हालांकि मौसम खराब होने, सुरक्षा कारणों या आपदा जैसी असामान्य स्थितियों में एयरलाइन पर मुआवजा देने का नियम लागू नहीं होता है.

क्या होता है रिफंड पानी का प्रोसेस?

फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर रिफंड के लिए यात्री को उसी माध्यम से रिक्वेस्ट करनी होती है, जहां से टिकट बुक किया गया है.  इसके लिए एयरलाइन की वेबसाइट एक पर जाकर Manage Booking सेक्शन में रिफंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है. इसके अलावा अगर टिकट ट्रैवल एजेंसी या किसी थर्ड पार्टी ऐप से किया है तो वहीं से कैंसिल करना होगा. वहीं रिफंड का पैसा आमतौर पर 7 से 10 वर्किंग डेज में उस अकाउंट में आ जाता है, जिससे पेमेंट किया है. वहीं अगर एयरलाइन रिफंड देने से मना कर दें या ज्यादा समय मिले तो आप इसकी शिकायत डीजीसीए और सेवा पोर्टल पर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: पतझड़ में क्यों बदल जाता है पत्तियों का रंग, इसमें कौन-सा विज्ञान करता है काम?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 13 Nov 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Flight Refund Rules Flight Delay Refund Flight Cancellation Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन के संपर्क में था
कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क
इंडिया
Delhi Bomb Blast: लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
लाल किला बम धमाके में बड़ा खुलासा! तीन कारों से होना था बड़ा आतंकी हमला, लिस्ट में थे ये शहर
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
टेलीविजन
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
पहाड़ी टोपी-हैवी साड़ी और चेहरे का नूर, टीवी की नायरा का गॉर्जियस अंदाज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
दुनिया के इस शहर में नॉनवेज पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर मिलती है यह सजा
यूटिलिटी
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
सर्दियों में बिजली बिल की चिंता खत्म, घर में लगवाएं ये चीज, खूब पैसे बचेंगे
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget