हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के चक्कर में न पड़ जाना स्कैमर्स के चंगुल में, ऐसे होता है OTP फ्रॉड

क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के चक्कर में न पड़ जाना स्कैमर्स के चंगुल में, ऐसे होता है OTP फ्रॉड

Credit Card Limit Fraud: क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर स्कैमर्स फर्जी लिंक भेजकर आपके साथ कर देते हैं फ्राॅड. जान लीजिए कैसे बच सकते हैं इस फ्राॅड से.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

Credit Card Limit Fraud: क्रेडिट कार्ड आज के समय में लगभग हर किसी के लिए जरूरी बन चुका है. खरीदारी हो या बिल पेमेंट, लोग इसके आदी हो चुके हैं. यही वजह है कि स्कैमर्स भी अब क्रेडिट कार्ड को निशाना बना रहे हैं. हाल में क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर एक नया फॉर्मेट उभरकर आया है. बस एक कॉल, एक लिंक और एक OTP, और खाते से बड़ी रकम गायब. 

स्कैमर्स खुद को बैंक कर्मचारी बताकर भरोसा जीतते हैं और कहते हैं कि आपकी लिमिट तुरंत बढ़ सकती है. लोग सोचते हैं लिमिट बढ़ना अच्छा है और इसी उम्मीद में लिंक खोल देते हैं. इसके बाद जो होता है. वह सीधे आपका अकाउंट खाली कर देता है. इस स्कैम में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है. जान लीजिए कैसे होता है यह फ्राॅड. 

कैसे किया जाता है यह फ्रॉड?

क्रेडिट कार्ड में इस  स्कैम की शुरुआत एक कॉल या मैसेज से होती है, जिसमें आपको लिमिट अपग्रेड का ऑफर दिया जाता है. लिंक पर क्लिक करते ही एक नकली फॉर्म खुलता है. जो आपके कार्ड की जानकारी चुरा लेता है. इसके बाद स्कैमर्स लेनदेन शुरू करते हैं और आपके मोबाइल पर एक OTP आता है. वह तुरंत कॉल करके कहते हैं कि लिमिट बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए OTP बताना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: सेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD वाला ब्याज, बस खाता खुलवाते समय कर लीजिएगा ये काम

जिसे लोग भरोसे में आकर शेयर कर देते हैं. OTP जैसे ही उनके हाथ में जाता है. आपके खाते से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. कई मामलों में यह रकम लाखों तक पहुंच जाती है. इस स्कैम में लोग मान लेते हैं बैंक ने ही कॉल किया है. जबकि बैंक कभी OTP नहीं मांगता. लोग यही बात भूल जाते हैं.

कैसे बचें इस स्कैम से?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. यह बात याद रखें कि बैंक कभी भी फोन, मैसेज या किसी लिंक के जरिए आपकी जानकारी या OTP नहीं मांगता. ऐसे कॉल या मैसेज मिलते ही उसे तुरंत अनदेखा कर दें. किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, और कार्ड नंबर, CVV, पिन या OTP जैसी जानकारी किसी को न दें. 

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस

अगर कभी कोई कॉल असल जैसा लगे. तब भी सीधे अपनी बैंक ब्रांच या फिर आधिकारिक हेल्पलाइन पर बात करें. हाल के समय में ऐसे साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़े हैं. इसलिए मोबाइल अलर्ट एक्टिव रखें, कार्ड पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें और समय-समय पर अपनी स्टेटमेंट चेक करते रहें. 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?

Published at : 14 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
Utility News Credit Card SCAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: तारापुर से Samrat Chaudhary आगे, खिलेगा कमल? | NDA | ABP News | Breaking
Bihar Election 2025 Result:Siwan में Osama की सीट पर हो गया खेल । NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: बिहार में महागठबंधन में हो गया खेल ! । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: Samrat Chaudhary का बिगड़ गया खेल !। NDA । Nitish । Tejashwi । Prashant
Bihar Election 2025 Result: NDA-महागठबंधन के अंतर ने चौंकाया । Nitish । Tejashwi । Prashant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
इस विधानसभा सीट पर चिराग पासवान के कैंडिडेट ने महागठबंधन को चटाई धूल, वो कर दिया जो BJP-JDU उम्मीदवार भी नहीं कर पाए
क्रिकेट
IND vs SA Live Score: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
Live: 105 रन, 3 विकेट... पढ़ें कैसा रहा भारत बनाम साउथ अफ्रीका कोलकाता टेस्ट के पहले सेशन का खेल
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बिजनेस
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बिहार चुनाव के नतीजे के बीच आज सस्ता हुआ सोना, जानें 24 और 22 कैरेट गोल्ड की कितनी कम हुई कीमत?
बॉलीवुड
पत्नी के कमेंट पर गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
गोविंदा ने हाथ जोड़कर मांगी थी माफी, अब सुनीता आहूजा बोलीं- 'मैं कभी नहीं चाहती कि...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
​देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने कहां से की थी पढ़ाई​-लिखाई? ​जान लीजिए डिटेल्स
हेल्थ
Black Pepper Benefits: रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
रोजाना काली मिर्च चबाने से मिलते हैं ये 8 फायदे, जान लेंगे तो नहीं करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget