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हिंदी न्यूज़शिक्षाIAS-PCS की तैयारी अब फ्री, UP के इन छात्रों के लिए सुनहरा मौका; ऐसे करें आवेदन

IAS-PCS की तैयारी अब फ्री, UP के इन छात्रों के लिए सुनहरा मौका; ऐसे करें आवेदन

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है. समाज कल्याण विभाग ने IAS/PCS (प्रारंभिक) 2026 की फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 06:14 PM (IST)
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  • 05 जुलाई को प्रवेश परीक्षा, 1 अगस्त से कोचिंग.

उत्तर प्रदेश के उन युवाओं के लिए बड़ी राहत और सुनहरा मौका आया है, जो आईएएस और पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाते. समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ने एक बार फिर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए फ्री कोचिंग का दरवाजा खोल दिया है. विभाग द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्रों में IAS/PCS (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

यह योजना खास तौर पर अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के लिए है. जो छात्र पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं और सिविल सेवा का सपना देखते हैं, उनके लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है. अब बिना फीस दिए, सरकारी मदद से आईएएस-पीसीएस की तैयारी करने का मौका मिल रहा है.

कौन भर सकता है फॉर्म?

इस फ्री कोचिंग योजना में वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों. साथ ही अभ्यर्थी SC, ST या OBC वर्ग से होना चाहिए. उम्मीदवार ने कम से कम ग्रेजुएशन पास किया हो. एक और जरूरी शर्त यह है कि परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इन शर्तों को पूरा करने वाले छात्र ही इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

ये हैं जरूरी डेट्स

ऑनलाइन आवेदन 18 मई से शुरू हो चुके हैं. फॉर्म भरने और सुधार की आखिरी तारीख 18 जून 2026 है. एडमिट कार्ड 25 जून को जारी होंगे. प्रवेश परीक्षा 05 जुलाई 2026 को होगी. रिजल्ट 28 जुलाई को आएगा और कोचिंग सत्र 1 अगस्त 2026 से शुरू होने की संभावना है.

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बिना फीस के मिलेगा मौका

इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी है. यानी पूरी तरह निशुल्क आवेदन किया जा सकता है. ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के फॉर्म भर सकें. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट socialwelfareup.upsdc.gov.in पर जाएं. वहां “ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें” के लिंक पर क्लिक करें. अब मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें. फॉर्म पूरा करने के बाद उसे सबमिट करें और एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें. यही प्रिंट आगे काम आ सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 May 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Education UP Free IAS Coaching 2026 UP PCS Free Coaching Form Social Welfare UP IAS Coaching
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