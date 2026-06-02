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DU BTech Admission 2026: इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने का मौका, डीयू से कर सकते हैं पढ़ाई, शुरू हुए आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीटेक एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. JEE Main 2026 की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर दाखिला मिलेगा.
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थियों को 15 जून 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.
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Published at : 02 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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