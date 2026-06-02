दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. दाखिला पूरी तरह JEE Main 2026 में प्राप्त रैंक के आधार पर होगा. यूनिवर्सिटी उम्मीदवारों की ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) के अनुसार सीटों का आवंटन करेगी.