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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाDU BTech Admission 2026: इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने का मौका, डीयू से कर सकते हैं पढ़ाई, शुरू हुए आवेदन

DU BTech Admission 2026: इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने का मौका, डीयू से कर सकते हैं पढ़ाई, शुरू हुए आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीटेक एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. JEE Main 2026 की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर दाखिला मिलेगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 02 Jun 2026 10:21 AM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीटेक एडमिशन 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. JEE Main 2026 की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर दाखिला मिलेगा.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र अब यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थियों को 15 जून 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.

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हर साल बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले का इंतजार करते हैं. बीटेक कोर्स शुरू होने के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी DU छात्रों की पहली पसंद बनती जा रही है. ऐसे में इस बार भी हजारों उम्मीदवार आवेदन करने की तैयारी में जुट गए हैं.
हर साल बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले का इंतजार करते हैं. बीटेक कोर्स शुरू होने के बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी DU छात्रों की पहली पसंद बनती जा रही है. ऐसे में इस बार भी हजारों उम्मीदवार आवेदन करने की तैयारी में जुट गए हैं.
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. दाखिला पूरी तरह JEE Main 2026 में प्राप्त रैंक के आधार पर होगा. यूनिवर्सिटी उम्मीदवारों की ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) के अनुसार सीटों का आवंटन करेगी.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. दाखिला पूरी तरह JEE Main 2026 में प्राप्त रैंक के आधार पर होगा. यूनिवर्सिटी उम्मीदवारों की ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) के अनुसार सीटों का आवंटन करेगी.
Published at : 02 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Education DU BTech Admission 2026 Delhi University BTech Admission

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