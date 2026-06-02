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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC में खाली के खाली ही रह गए 331 पद, एक भी अभ्यर्थी नहीं कर पाया पास

UPPSC में खाली के खाली ही रह गए 331 पद, एक भी अभ्यर्थी नहीं कर पाया पास

हजारों उम्मीदवारों की मेहनत के बावजूद UPPSC को एक भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं मिला जो तय शॉर्टहैंड मानक पूरा कर सके. UPPSC APS एग्जाम में एक भी कैंडिडेट सफल न हो सका.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Jun 2026 08:28 PM (IST)
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  • 331 रिक्त पदों को नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की तरफ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आयोग ने एक जरूरी भर्ती परीक्षा का ऐसा रिजल्ट जारी किया है, जिसने सबको हैरान कर दिया. आमतौर पर किसी भी भर्ती परीक्षा में कुछ न कुछ उम्मीदवार फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग रही. UPPSC की अपर निजी सचिव (APS) परीक्षा-2023 में ऐसा हुआ कि एक भी अभ्यर्थी अंतिम चरण के लिए सफल घोषित नहीं किया गया. नतीजा यह रहा कि भर्ती के लिए निकाली गईं 331 की 331 सीटें खाली रह गईं.

दरअसल, अपर निजी सचिव भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह था. 331 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. पहले चरण की परीक्षा 7 जनवरी 2024 को हुई थी. इसके बाद 4 मार्च 2024 को रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें 5,889 अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के लिए सफल घोषित किया गया था.

वहीं, दूसरे चरण की परीक्षा 28 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 के बीच लखनऊ में आयोजित की गई. इस चरण में कुल 4,240 उम्मीदवार शामिल हुए. सभी को उम्मीद थी कि अब चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जल्द ही अंतिम परिणाम आएगा.

आखिर कहां अटक गए उम्मीदवार?

इस भर्ती का सबसे अहम हिस्सा था हिंदी शॉर्टहैंड और हिंदी टाइपिंग की परीक्षा. दूसरे चरण में इन्हीं कौशलों की जांच की गई थी. नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को हिंदी आशुलेखन में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की गति हासिल करनी थी. सिर्फ गति ही नहीं, बल्कि शुद्धता भी जरूरी थी.

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आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी अभ्यर्थी ने निर्धारित मानक के अनुसार यह योग्यता हासिल नहीं की. यही वजह रही कि कोई भी उम्मीदवार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना गया. दूसरे शब्दों में कहें तो भर्ती प्रक्रिया उसी चरण में रुक गई और अंतिम चयन तक कोई नहीं पहुंच सका.

331 पदों पर नहीं होगी नियुक्ति

जब दूसरे चरण से कोई भी उम्मीदवार आगे नहीं बढ़ पाया, तो आयोग के सामने बड़ा सवाल था कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए. नियमों के तहत जब कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता, तो पदों को भरा नहीं जा सकता. इसी आधार पर आयोग ने फैसला लिया कि 331 पदों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी फिलहाल इन पदों पर नियुक्ति नहीं होगी. आगे इन पदों को नई भर्ती प्रक्रिया के जरिए भरा जा सकता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Education UPPSC UPPSC APS Recruitment 2023 UPPSC APS Exam
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