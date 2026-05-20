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हिंदी न्यूज़शिक्षापीएम मोदी या फिर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी किसे कितनी मिलती है सैलरी? हैरान कर देंगे आंकड़े

पीएम मोदी या फिर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी किसे कितनी मिलती है सैलरी? हैरान कर देंगे आंकड़े

पीएम मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं. इटली में उनका जोरदार स्वागत हुआ. आइए जानते हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सैलरी मिलती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 04:57 PM (IST)
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  • भारतीय प्रधानमंत्री को सरकारी आवास, सुरक्षा और यात्रा के लिए विशेष सुविधाएं मिलती हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तहत जब इटली पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध हैं. साथ ही वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्त मानी जाती हैं. लेकिन क्या आपको पता है दोनों देशों में से किस देश के प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा सैलरी मिलती है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं...

रिपोर्ट्स के अनुसार इटली में एक सांसद का वेतन काफी ज्यादा माना जाता है. वहां सांसदों को हर महीने 11,703 यूरो मिलते हैं, जो भारतीय रुपये में करीब 10.47 लाख के बराबर है. टैक्स कटने के बाद उनके हाथ में लगभग 5,346.54 यूरो यानी करीब 4.78 लाख रुपये आते हैं. वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को इतने रुपये मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें अलग से भत्ते भी मिलते हैं. रोजाना के खर्च के लिए 3,721 यूरो (करीब 3.33 लाख रुपये) का दैनिक भत्ता दिया जाता है. अन्य कामकाज के लिए 3,690 यूरो (करीब 3.30 लाख रुपये) की राशि अलग से मिलती है.

इतना ही नहीं, इटली के सांसदों को फोन और यात्रा खर्च के लिए हर साल 1,200 यूरो दिए जाते हैं. साथ ही हर तीन महीने में 3,323 से 3,995 यूरो तक की राशि परिवहन और अन्य जरूरतों के लिए मिलती है.

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भारत में कितनी सैलरी?

अब बात भारत की करें तो प्रधानमंत्री को हर महीने 1.66 लाख रुपये का वेतन मिलता है. इसके साथ कई जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं, जो उनके पद की जिम्मेदारियों को देखते हुए तय की गई हैं. प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को नई दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग पर बिना किराया दिए सरकारी आवास मिलता है. यही उनका आधिकारिक निवास होता है, जहां से वे देश के कामकाज को संभालते हैं.

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के पास होती है. यह देश की सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है. देश और विदेश के दौरों के लिए प्रधानमंत्री को सरकारी वाहन और विशेष विमान बेड़ा उपलब्ध कराया जाता है. इसमें ‘एयर इंडिया वन’ जैसे समर्पित विमान शामिल होते हैं, जो आधिकारिक यात्राओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी पांच साल तक उन्हें मुफ्त आवास, बिजली-पानी जैसी सुविधाएं और एसपीजी सुरक्षा मिलती रहती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 20 May 2026 04:57 PM (IST)
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Education PM Modi Salary India PM Salary Giorgia Meloni Salary India PM Salary Details
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