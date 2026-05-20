ओडिशा बोर्ड ने जारी किए 12वीं के नतीजे, जानें किस तरह चेक कर सकते हैं रिजल्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओडिशा 12वीं बोर्ड का परिणाम घोषित, 86% छात्र हुए सफल.

3.98 लाख छात्रों ने दी परीक्षा, 3.41 लाख ने मारी बाजी.

पिछले साल की तुलना में इस वर्ष परिणाम में हुआ सुधार.

कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक वर्ग के नतीजे भी जारी.

ओडिशा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं क्लास का परिणाम जारी कर दिया है. इस साल करीब 3.98 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से लगभग 86 प्रतिशत छात्र सफल रहे. छात्र रिजल्ट को यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से चेक कर सकते हैं.

परीक्षा देने वाले छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. दोपहर 3 बजे से परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया. छात्र घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अंक देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है.

इस साल सैद्धांतिक परीक्षाएं 18 फरवरी से 28 मार्च के बीच राज्य के 1,364 केंद्रों पर हुई थीं. वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित की गई थीं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र-छात्राएं रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अब वह इंतजार खत्म हो गया है.

पिछले वर्ष से बेहतर नतीजे

राज्य के स्कूल और मास एजुकेशन मंत्री नित्यानंद गोंड ने परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि कुल 4.01 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 3.98 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए. इनमें 3.41 लाख छात्र पास हुए हैं. इस तरह कुल पास प्रतिशत 85.85 रहा, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है.

पिछले साल का रिजल्ट कैसे था?

अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में पास प्रतिशत 82.45 था. इस बार यह बढ़कर 85.85 हो गया है. यानी इस बार परिणाम में साफ सुधार देखने को मिला है. यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों तीनों के लिए खुशी की बात है.

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संकाय के हिसाब से भी परिणाम अच्छा रहा है. कला वर्ग में 84.50 प्रतिशत, विज्ञान में 88.80 प्रतिशत, वाणिज्य में 88.07 प्रतिशत और व्यावसायिक वर्ग में 77.62 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का प्रदर्शन खास तौर पर बेहतर रहा है.

यहां देखें नतीजे

results.odisha.gov.in

results.digilocker.gov.in

orissaresults.nic.in

chseodisha.nic.in

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

वेबसाइट पर जाने के बाद ‘वार्षिक CHSE परीक्षा परिणाम 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर, पंजीकरण संख्या और कैप्चा कोड भरें. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र चाहें तो इसे डाउनलोड कर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं.

DigiLocker पर देखें नतीजे

DigiLocker पर भी छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं. इसके लिए results.digilocker.gov.in पर लॉगिन करें. Education सेक्शन में जाकर CHSE Odisha Marksheet लिंक चुनें. रोल नंबर भरते ही मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी.



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