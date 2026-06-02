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हिंदी न्यूज़शिक्षाकौन हैं नए CBSE चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम? इंजीनियरिंग से प्रशासन तक का दिलचस्प सफर

कौन हैं नए CBSE चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम? इंजीनियरिंग से प्रशासन तक का दिलचस्प सफर

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Jun 2026 08:50 PM (IST)
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देश के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की नजर इन दिनों CBSE पर टिकी हुई है. बोर्ड में हाल ही में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद अब एक नया चेहरा सुर्खियों में है. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है. ऐसे समय में जब CBSE मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) विवाद को लेकर चर्चा में है, तब उनकी नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है.

 

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(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 08:50 PM (IST)
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