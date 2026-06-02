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कौन हैं नए CBSE चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम? इंजीनियरिंग से प्रशासन तक का दिलचस्प सफर
देश के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की नजर इन दिनों CBSE पर टिकी हुई है. बोर्ड में हाल ही में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद अब एक नया चेहरा सुर्खियों में है. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है. ऐसे समय में जब CBSE मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) विवाद को लेकर चर्चा में है, तब उनकी नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है.
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Source: IOCL