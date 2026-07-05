भयंकर बरसात में भी साफ दिखेगी सड़क, अपनी कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज
Rain Driving Hacks: भयंकर बारिश में कार के साइड शीशों पर पानी और धूल जैम जाता है जिससे ड्राइव करने में दिक्कत आती है. अपनाएं यह आसान देसी जुगाड़ जिससे मिनटों में साफ दिखेगी सड़क.
Rain Driving Hacks: भारत में अब धीरे-धीरे बारिश का मौसम आ रहा है जिसके चलते अब गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होगा. बता दें कि, तेज बारिश के चलते गाड़ी ड्राइव करने में काफी दिक्कत होती है. झमाझम बारिश में विंडशील्ड के लिए तो वाइपर काम कर देता है लेकिन असली आफत आती है साइड वाले शीशों पर आती है. उन पर पानी की बूंदें ऐसी जम जाती हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ियां दिखना बिल्कुल बंद हो जाती हैं.
साइड ग्लास साफ न होने की वजह से मुड़ने या ओवरटेक करने में बहुत दिक्कत आती है. लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज से इस बड़ी मुसीबत को पल भर में दूर कर सकते हैं.
कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज
बता दें कि, बारिश के मौसम में साइड शीशे में ड्राइव करते समय कुछ नहीं दिखता है. लेकिन अगर आप अपने कार के साइड शीशे पर कच्चे आलू को काट कर रगड़ देते हैं तो आपको इससे तुरंत फायदा मिलेगा. शायद सुनने में यह थोड़ा अजीब लगे लेकिन यह एक बहुत ही असरदार साइंटिफिक हैक है. आलू के अंदर भारी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है.
बता दें कि जब आप कटे हुए आलू को अपनी कार के साइड मिरर या खिड़की के शीशे पर रगड़ते हैं तो स्टार्च की एक पतली पारदर्शी परत शीशे के ऊपर जम जाती है. यह लेयर एक वॉटर रिपेलेंट यानी पानी को दूर रखने वाली ढाल की तरह काम करती है. इसके बाद जब भी बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती हैं तो वो वहां रुकने की बजाय तुरंत नीचे फिसल जाती हैं.
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इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका
इस आसान ट्रिक को आजमाना बेहद आसान है और इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं होता. सबसे पहले एक कच्चा आलू लें और उसे बीच से दो हिस्सों में काट लें. अब अपनी कार के साइड मिरर को किसी साफ कपड़े से पोंछ लें ताकि उस पर धूल न रहे.
जबकि इसके बाद कटे हुए आलू के गीले वाले हिस्से को शीशे पर अच्छी तरह से रगड़ें. रगड़ने के बाद शीशे पर हल्का सा सफेद धुंधलापन दिखेगा उसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए सूखने दें. जब यह सूख जाए तो एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से शीशे को साफ कर लें.
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