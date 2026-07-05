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हिंदी न्यूज़ऑटोभयंकर बरसात में भी साफ दिखेगी सड़क, अपनी कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज

भयंकर बरसात में भी साफ दिखेगी सड़क, अपनी कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज

Rain Driving Hacks: भयंकर बारिश में कार के साइड शीशों पर पानी और धूल जैम जाता है जिससे ड्राइव करने में दिक्कत आती है. अपनाएं यह आसान देसी जुगाड़ जिससे मिनटों में साफ दिखेगी सड़क.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 03:48 PM (IST)
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Rain Driving Hacks: भारत में अब धीरे-धीरे बारिश का मौसम आ रहा है जिसके चलते अब गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं होगा. बता दें कि, तेज बारिश के चलते गाड़ी ड्राइव करने में काफी दिक्कत होती है. झमाझम बारिश में विंडशील्ड के लिए तो वाइपर काम कर देता है लेकिन असली आफत आती है साइड वाले शीशों पर आती है. उन पर पानी की बूंदें ऐसी जम जाती हैं कि पीछे से आने वाली गाड़ियां दिखना बिल्कुल बंद हो जाती हैं. 

साइड ग्लास साफ न होने की वजह से मुड़ने या ओवरटेक करने में बहुत दिक्कत आती है. लेकिन इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज से इस बड़ी मुसीबत को पल भर में दूर कर सकते हैं. 

कार के साइड ग्लास पर रगड़ दें ये एक चीज

बता दें कि, बारिश के मौसम में साइड शीशे में ड्राइव करते समय कुछ नहीं दिखता है. लेकिन अगर आप अपने कार के साइड शीशे पर कच्चे आलू को काट कर रगड़ देते हैं तो आपको इससे तुरंत फायदा मिलेगा. शायद सुनने में यह थोड़ा अजीब लगे लेकिन यह एक बहुत ही असरदार साइंटिफिक हैक है. आलू के अंदर भारी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है. 

बता दें कि जब आप कटे हुए आलू को अपनी कार के साइड मिरर या खिड़की के शीशे पर रगड़ते हैं तो स्टार्च की एक पतली पारदर्शी परत शीशे के ऊपर जम जाती है. यह लेयर एक वॉटर रिपेलेंट यानी पानी को दूर रखने वाली ढाल की तरह काम करती है. इसके बाद जब भी बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती हैं तो वो वहां रुकने की बजाय तुरंत नीचे फिसल जाती हैं.

यह भी पढ़ें: ट्यूब, ट्यूबलेस या एयरलेस, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर है सबसे बेहतर?

इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका

इस आसान ट्रिक को आजमाना बेहद आसान है और इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं होता. सबसे पहले एक कच्चा आलू लें और उसे बीच से दो हिस्सों में काट लें. अब अपनी कार के साइड मिरर को किसी साफ कपड़े से पोंछ लें ताकि उस पर धूल न रहे. 

जबकि इसके बाद कटे हुए आलू के गीले वाले हिस्से को शीशे पर अच्छी तरह से रगड़ें. रगड़ने के बाद शीशे पर हल्का सा सफेद धुंधलापन दिखेगा उसे ऐसे ही 5 मिनट के लिए सूखने दें. जब यह सूख जाए तो एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से शीशे को साफ कर लें.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
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