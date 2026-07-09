E-85 पर चलने वाली बाइक खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए पूरा हिसाब
E-85 फ्लेक्स-फ्यूल बाइक खरीदने से पहले जानें इसकी कीमत, EMI, कितनी सैलरी होनी चाहिए और भारत में उपलब्ध Hero Splendor Plus, HF Deluxe व Suzuki Gixxer SF 250 जैसी E-85 बाइकों की पूरी जानकारी.
पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में उनके लिए E-85 फ्यूल की खबर सामने आना एक राहत की खबर थी. बता दें कि E-85 का मतलब एक ऐसा फ्यूल है, जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. यही वजह है कि पेट्रोल के मुकाबले वाहन चालकों के लिए यह सस्ता पड़ता है.
ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर बाइक इस फ्यूल पर नहीं चल सकती. सिर्फ खास तरह से बनी फ्लेक्स-फ्यूल बाइक ही E-85 पर चल सकती हैं. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि E-85 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली फ्लेक्स-फ्यूल बाइक कितनी महंगी मिलती हैं? उसको खरीदने के लिए आपके पास कितनी सैलरी होनी चाहिए? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है, तो यह जानकारी आपके लिए फायदे की साबित होगी. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
बाजार में कौन-कौन सी E-85 बाइक मौजूद हैं
E-85 फ्यूल की गाड़ियां खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि अभी भारत में ऐसी बाइक कितनी मौजूद हैं, जो E-85 पर चल सकती हैं. ऐसे में आपको बता दें कि अभी भारत में बहुत कम ही ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं. जैसे हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल की एक्स-शोरूम कीमत 82,710 रुपये है, जो सामान्य स्प्लेंडर से करीब 5 हजार रुपये ज्यादा है.
इसके अलावा हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत 72,792 रुपये है, जो सामान्य एचएफ डीलक्स से करीब 13 हजार रुपये महंगी है. इनके अलावा सुजुकी गिक्सर SF 250 फ्लेक्स फ्यूल भी बाजार में मौजूद है, जो थोड़ी ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए बनाई गई है. इन बाइकों में केवल इंजन और फ्यूल सिस्टम में ही बदलाव किया जाता है, बाकी बाहर की डिजाइन और बॉडी पूरी तरह एक जैसी होती है.
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बाइक खरीदने के लिए कितनी सैलरी चाहिए?
अब सबसे जरूरी बात आती है, वह है इन बाइकों को खरीदने के लिए कितनी सैलरी चाहिए होगी. इसके जवाब में बता दें कि अगर आप EMI यानी किस्तों पर बाइक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी महीने की किस्त आपकी सैलरी के 15 से 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की EMI करीब 2,459 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. यह 36 महीने की अवधि और 9.7 प्रतिशत ब्याज दर पर है, जिसमें 8,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी होती है.
इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपकी महीने की सैलरी करीब 15,000 से 18,000 रुपये है, तो आप आराम से इस किस्त को चुका सकते हैं. अगर आप पूरी कीमत एक साथ देकर बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 85,000 से 90,000 रुपये की बचत होनी चाहिए. साथ ही बाइक खरीदने के साथ-साथ बीमा और रजिस्ट्रेशन के लिए भी अलग से पैसे होने चाहिए.
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