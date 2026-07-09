हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोE-85 पर चलने वाली बाइक खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए पूरा हिसाब

E-85 पर चलने वाली बाइक खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए पूरा हिसाब

E-85 फ्लेक्स-फ्यूल बाइक खरीदने से पहले जानें इसकी कीमत, EMI, कितनी सैलरी होनी चाहिए और भारत में उपलब्ध Hero Splendor Plus, HF Deluxe व Suzuki Gixxer SF 250 जैसी E-85 बाइकों की पूरी जानकारी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 09 Jul 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में उनके लिए E-85 फ्यूल की खबर सामने आना एक राहत की खबर थी. बता दें कि E-85 का मतलब एक ऐसा फ्यूल है, जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. यही वजह है कि पेट्रोल के मुकाबले वाहन चालकों के लिए यह सस्ता पड़ता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर बाइक इस फ्यूल पर नहीं चल सकती. सिर्फ खास तरह से बनी फ्लेक्स-फ्यूल बाइक ही E-85 पर चल सकती हैं. ऐसे में कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि E-85 फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली फ्लेक्स-फ्यूल बाइक कितनी महंगी मिलती हैं? उसको खरीदने के लिए आपके पास कितनी सैलरी होनी चाहिए? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है, तो यह जानकारी आपके लिए फायदे की साबित होगी. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

बाजार में कौन-कौन सी E-85 बाइक मौजूद हैं

E-85 फ्यूल की गाड़ियां खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि अभी भारत में ऐसी बाइक कितनी मौजूद हैं, जो E-85 पर चल सकती हैं. ऐसे में आपको बता दें कि अभी भारत में बहुत कम ही ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं. जैसे हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल की एक्स-शोरूम कीमत 82,710 रुपये है, जो सामान्य स्प्लेंडर से करीब 5 हजार रुपये ज्यादा है.

इसके अलावा हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की कीमत 72,792 रुपये है, जो सामान्य एचएफ डीलक्स से करीब 13 हजार रुपये महंगी है. इनके अलावा सुजुकी गिक्सर SF 250 फ्लेक्स फ्यूल भी बाजार में मौजूद है, जो थोड़ी ज्यादा पावर चाहने वालों के लिए बनाई गई है.  इन बाइकों में केवल इंजन और फ्यूल सिस्टम में ही बदलाव किया जाता है, बाकी बाहर की डिजाइन और बॉडी पूरी तरह एक जैसी होती है. 

यह भी पढ़ेंः Petrol Pump Myths: दिन या रात... पेट्रोल भरवाने का सही समय क्या है, क्या इसका भी माइलेज पर पड़ता है असर? 

बाइक खरीदने के लिए कितनी सैलरी चाहिए?

अब सबसे जरूरी बात आती है, वह है इन बाइकों को खरीदने के लिए कितनी सैलरी चाहिए होगी.  इसके जवाब में बता दें कि अगर आप EMI यानी किस्तों पर बाइक लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी महीने की किस्त आपकी सैलरी के 15 से 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूल की EMI करीब 2,459 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है.  यह 36 महीने की अवधि और 9.7 प्रतिशत ब्याज दर पर है, जिसमें 8,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी होती है.  

इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपकी महीने की सैलरी करीब 15,000 से 18,000 रुपये है, तो आप आराम से इस किस्त को चुका सकते हैं. अगर आप पूरी कीमत एक साथ देकर बाइक खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 85,000 से 90,000 रुपये की बचत होनी चाहिए. साथ ही बाइक खरीदने के साथ-साथ बीमा और रजिस्ट्रेशन के लिए भी अलग से पैसे होने चाहिए.

यह भी पढ़ेंः कल Nissan की दमदार SUV Tekton की जाएगी लॉन्च, जानिए क्यों हो रही इतनी पॉपुलर?

Published at : 09 Jul 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Auto News E85 Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
E-85 पर चलने वाली बाइक खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए पूरा हिसाब
E-85 पर चलने वाली बाइक खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी? जानिए पूरा हिसाब
ऑटो
भारत में क्यों अच्छी सेल नहीं कर पा रही Tesla? पहली छमाही में बिकीं सिर्फ 234 यूनिट्स
भारत में क्यों अच्छी सेल नहीं कर पा रही Tesla? पहली छमाही में बिकीं सिर्फ 234 यूनिट्स
ऑटो
हमेशा के लिए बंद होने जा रही यामाहा की ये पॉपुलर बाइक, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
हमेशा के लिए बंद होने जा रही यामाहा की ये पॉपुलर बाइक, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
ऑटो
1200 KM तक की मिलेगी रेंज, जल्द एंट्री लेने जा रहीं 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, लिस्ट में ये नाम शामिल
1200 KM तक की मिलेगी रेंज, जल्द एंट्री लेने जा रहीं 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LIVE: मानसून का कहर, मुंबई पानी-पानी, दिल्ली-गुरुग्राम में जाम, हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़
LIVE: मानसून का कहर, मुंबई पानी-पानी, दिल्ली-गुरुग्राम में जाम, हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़
महाराष्ट्र
रायगढ़: भारी बारिश के बीच पातालगंगा नदी में बहे 3000 गैस सिलेंडर, लोगों से लौटाने की अपील
रायगढ़: भारी बारिश के बीच पातालगंगा नदी में बहे 3000 गैस सिलेंडर, लोगों से लौटाने की अपील
विश्व
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
ईरान पर एयर स्ट्राइक के बीच ट्रंप ने क्यों लिया भारत-पाकिस्तान का नाम, बोले- 'लाखों लोगों की जान...'
बॉलीवुड
Guru Dutt Birth Anniversary: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर
'जिंदगी नरक बन गई...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर
क्रिकेट
'ये तो सरेंडर...', श्रेयस अय्यर पर भड़के अनिल कुंबले, IND vs ENG 4th T20 से पहले दी एक सलाह
'ये तो सरेंडर...', श्रेयस अय्यर पर भड़के अनिल कुंबले, IND vs ENG 4th T20 से पहले दी एक सलाह
विश्व
Explained: PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर घूमे, ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?
PM मोदी के दौरे से भारत को क्या मिला? इंडोनेशिया में ब्रह्मोस और मलक्का समेत कौन से समझौते हुए?
विश्व
'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'कुछ देर पहले ईरान से फोन आया, वे अब...', ताबड़तोड़ हमलों के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
नौकरी
इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget