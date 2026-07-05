हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोट्यूब, ट्यूबलेस या एयरलेस, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर है सबसे बेहतर?

ट्यूब, ट्यूबलेस या एयरलेस, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर है सबसे बेहतर?

Best Tyre for Your Car: ट्यूब, ट्यूबलेस या बिना हवा वाले एयरलेस टायर? जानिए आपकी गाड़ी के लिए सबसे सुरक्षित और किफायती टायर चुनने का सही तरीका.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

Best Tyre for Your Car: अगर आप के पास आपकी खुद की कार या बाइक है तो आपने कभी न कभी उनके टायर जरूर चेंज कराया होगा. लेकिन शायद इसके बाद भी आपको यह नहीं पता होगा कि, आपकी कार के लिए कौन सा टायर सही होता है. इस लिए आज हम मार्केट में उपलब्ध 3 टायरों की बात करेंगे और जानेंगे की कौन सा सबसे बेहतर होता है. बता दें कि, पहले के जमाने में सिर्फ ट्यूब वाले टायर आते थे फिर ट्यूबलेस टायर्स का ट्रेंड आया और अब मार्केट में हवा के बिना चलने वाले यानी एयरलेस टायर्स की चर्चा भी जोरों पर है. 

ये तीनों टायर्स अपनी तकनीक और फायदों के मामले में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आपकी डेली ड्राइविंग और बजट के हिसाब से कौन सा टायर सबसे बेस्ट चॉइस है.

क्या ट्यूब टायर अब भी हैं काम के?

बता दें कि, ट्यूब टायर वो होते हैं जिनमें रबर के टायर के अंदर एक अलग से रबर की ट्यूब होती है. जिसमें हवा भरी जाती है. आज के समय में कारों में इसका इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका है. लेकिन कुछ पुरानी बाइक्स या कमर्शियल गाड़ियों में ये अब भी दिख जाते हैं. 

इनका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इनमें कील चुभते ही पूरी हवा एक झटके में निकल जाती है. जिससे तेज रफ्तार में गाड़ी डिसबैलेंस होने का डर रहता है. लेकिन इनका फायदा यह है कि ये थोड़े सस्ते होते हैं और खराब रास्तों पर इनका रिम आसानी से नहीं मुड़ता है.

यह भी पढ़ें: Tata Punch ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, जानिए देश की टॉप-5 बिकने वाली SUVs की लिस्ट

क्यों हिट हैं ट्यूबलेस टायर?

आपको पता ही होगा आजकल मार्केट में बिकने वाली लगभग 98% कारों और बाइक्स में ट्यूबलेस टायर ही लगे होते हैं.  ट्यूबलेस टायर की बात करें तो इनमें कोई अलग से ट्यूब नहीं होता है. टायर और रिम के बीच की हवा ही गाड़ी का वजन संभालती है. 

इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर इनमें कील चुभ भी जाए तो हवा अचानक नहीं निकलती. आप आराम से गाड़ी को कई किलोमीटर दूर तक किसी पंचर शॉप तक ले जा सकते हैं. यह सेफ्टी के लिहाज से बेस्ट हैं इनका माइलेज बेहतर होता है और ये चलते समय गर्म भी कम होते हैं.

क्या है एयरलेस टायर्स के फायदे?

जबकि अब टायर इंडस्ट्री में सबसे नया टायर आया है एयरलेस टायर्स. जिन्हें न न्युमैटिक टायर्स भी कहा जाता है. इन टायर्स की सबसे अनोखी बात यह है कि इनमें हवा भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती. ये रबर और खास तरह के फाइबर स्पोक्स के ढांचे पर टिके होते हैं. 

यानी इनमें पंचर होने का कोई चांस ही नहीं है चाहे आप इन्हें नुकीले पत्थरों पर चलाएं या कील पर. हालांकि अभी ये पूरी तरह से आम गाड़ियों के लिए बाजार में नहीं आए हैं क्योंकि तेज रफ्तार में ये थोड़े ज्यादा आवाज करते हैं और इनकी कीमत भी काफी ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: Sedan कारों में क्यों नहीं रहता है Rear Wiper? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 05 Jul 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Tube Vs Tubeless Tyres Airless Tyres Benefits Best Tyre For Car Tubeless Tyre Puncture Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
ट्यूब, ट्यूबलेस या एयरलेस, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर है सबसे बेहतर?
ट्यूब, ट्यूबलेस या एयरलेस, आपकी गाड़ी के लिए कौन सा टायर है सबसे बेहतर?
ऑटो
Sedan कारों में क्यों नहीं रहता है Rear Wiper? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Sedan कारों में क्यों नहीं रहता है Rear Wiper? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
एक चार्ज में चलेगी 400 KM, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Kia की सस्ती इलेक्ट्रिक कार, जानें कीमत
एक चार्ज में चलेगी 400 KM, इस तारीख को लॉन्च होने जा रही Kia की सस्ती इलेक्ट्रिक कार
ऑटो
Kwid या Alto K10, कम बजट में कौन सी कार है सबसे स्मार्ट चॉइस?
Kwid या Alto K10, कम बजट में कौन सी कार है सबसे स्मार्ट चॉइस?
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Chori News | Shastrarth: राम जी का धन.राम जी की जमीन,लुटेरे ले गए छीन! | UP News | ABP
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal:भंग होने जा रहा है पूरा राम मंदिर ट्रस्ट?
Ram Mandir Chori Update | Janhit: राम मंदिर Trust Meeting का अघोषित एजेंडा क्या है? | Ayodhya | SIT
Ayatollah Ali Khamenei Funeral | Last Journey | Trump | Iran: ताबूत में Khamenei, खौफ में Trump?
Khamenei Funeral: ईरान के 'सुप्रीम लीडर' का अंतिम सफर | Ali Khamenei Last Rites | Trump | Iran
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे दो बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में दिखे दो बेटे, ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा नहीं आए सामने, VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
'छोटे लोग फंसाए जा रहे हैं...बड़े बचाए जा रहे हैं', चढ़ावा चोरी मामले पर बोले शिवपाल यादव
इंडिया
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बंगाल में जगन्नाथ रथयात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता
क्रिकेट
39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया
39 साल के कीरोन पोलार्ड ने MI के लिए खेली तूफानी पारी, रोमांचक मुकाबले में नाईट राइडर्स को हराया
इंडिया
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल, वीडियो
'सुन रहे हो न विनोद', जब PM मोदी ने गुजरात में मंच से कहा तो तालियों की आवाज से गूंज उठा पांडाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
अयोध्या से दिल्ली शिफ्ट हुई VHP की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक, चंपत राय की मौजूदगी पर संशय
विश्व
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
'मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं', खामेनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
ABP NEWS
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट—यह आपको हैरान कर देगा।
ABP NEWS
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
कार में फँसे लोग, बचाव का वीडियो
Embed widget