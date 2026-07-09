सुबह कार स्टार्ट करते ही तुरंत आगे बढ़ाना खतरनाक! सिर्फ 30 सेकंड का यह नियम बचाएगा लाखों रुपये

Car Engine Tips: अक्सर कई लोग सुबह जल्दी काम पर जाने या जरूरी सामान लाने के लिए जल्दबाजी में कार स्टार्ट करते ही उसे तुरंत गियर में डाल देते हैं, जिससे गाड़ी तुरंत आगे बढ़ने लगती है. यह आदत देखने में छोटी लगती है, लेकिन कई लोगों को यह पता नहीं होता कि यह आदत उस गाड़ी के इंजन के लिए कितनी नुकसानदायक है. बता दें कि रात भर गाड़ी खड़ी रहने से इंजन का तेल यानी ऑयल नीचे बैठ जाता है और इंजन के ऊपरी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता.

वहीं जब आप कार स्टार्ट करते हैं, तो इंजन के पुर्जों को सही तरीके से चिकना होने में कुछ समय लगता है. अगर इस दौरान आप गाड़ी को तेज गति से चलाना शुरू कर देते हैं, तो इंजन के पुर्जे बिना पूरी तरह चिकने हुए ही आपस में रगड़ खाने लगते हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कार स्टार्ट करने के बाद कम से कम 30 सेकंड तक गाड़ी को खड़े में ही चलने दें, ताकि इंजन ऑयल पूरी तरह से फैल जाए.

क्यों जरूरी है ये 30 सेकंड वाला नियम

कार के इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो कार को चलाने के लिए लगातार आपस में घूमते रहते हैं और रगड़ खाते रहते हैं. वहीं गाड़ी में मौजूद तेल इन्हीं पार्ट्स को साथ में चिकनाई के साथ काम करने में मदद करता है. जब गाड़ी लंबे समय तक बंद रहती है, तो यह तेल की परत धीरे-धीरे नीचे बैठ जाती है. इंजन के स्टार्ट होने के बाद ऑयल पंप को इस तेल को ऊपर तक खींचने में थोड़ा समय लगता है. यही वह समय है, जब इंजन सबसे ज्यादा कमजोर होता है. यही वजह है कि विशेषज्ञ इस समय में गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद 30 सेकंड रुकने की सलाह देते हैं, ताकि इससे आपकी गाड़ी का इंजन अच्छी तरह से काम कर सके.

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पुरानी और नई कारों में क्या फर्क है

पुराने समय में कारबोरेटर वाली गाड़ियों में लंबे समय तक इंजन गर्म करना जरूरी होता था, क्योंकि उनका फ्यूल सिस्टम तापमान पर ज्यादा निर्भर करता था. लेकिन आजकल की ज्यादातर कारों में फ्यूल इंजेक्शन तकनीक होती है, जो बहुत तेजी से सही अनुपात में फ्यूल और हवा मिलाकर इंजन को स्थिर करती है. इसलिए मॉडर्न कारों को मिनटों तक खड़ा रखने की जरूरत नहीं होती. फिर भी, सिर्फ 20 से 30 सेकंड का यह छोटा इंतजार जरूरी है, ताकि ऑयल प्रेशर सामान्य स्तर तक पहुंच सके.

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