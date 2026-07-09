हमेशा के लिए बंद होने जा रही यामाहा की ये पॉपुलर बाइक, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?

स्पोर्ट्स बाइक पसंद करने वालों के लिए Yamaha YZF-R6 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि आइकॉन रही है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार हैंडलिंग और रेसिंग डीएनए की वजह से इस बाइक ने दुनियाभर में लाखों बाइक प्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई. लेकिन अब इस लोकप्रिय सुपरस्पोर्ट बाइक का सफर खत्म होने वाला है. Yamaha R6 का प्रोडक्शन जल्द हमेशा के लिए बंद कर देगी.

दरअसल, Yamaha ने 2020 में सड़क पर चलने वाली YZF-R6 का उत्पादन बंद कर दिया था. इसके बाद कंपनी सिर्फ ट्रैक पर रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला R6 Race Base Model बना रही थी. अब कंपनी ने घोषणा की है कि इस ट्रैक-ओनली मॉडल का भी आखिरी प्रोडक्शन बैच तैयार किया जाएगा. इसके बाद R6 का निर्माण पूरी तरह बंद हो जाएगा और यह बाइक इतिहास का हिस्सा बन जाएगी.

क्या है कंपनी का कहना?

कंपनी के मुताबिक, इस अंतिम बैच को खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले से बुकिंग करानी होगी. इसके लिए सीमित समय के दो ऑर्डर विंडो खोले गए हैं. जो ग्राहक इस टाइम पीरियड में ऑर्डर देंगे, उन्हें ही यह बाइक मिल सकेगी. इन बाइकों की डिलीवरी 2027 की शुरुआत से शुरू होने की योजना है. यानी अब R6 खरीदने का यह आखिरी मौका होगा.

Yamaha YZF-R6 पहली बार 1999 में लॉन्च हुई थी और बहुत कम समय में यह 600cc सुपरस्पोर्ट सेगमेंट की सबसे पॉपुलर बाइकों में शामिल हो गई. इसकी हाई-रेविंग इंजन, हल्का वजन, तेज रफ्तार और बेहतरीन कंट्रोल की वजह से इसे सड़क और रेस ट्रैक दोनों जगह खूब पसंद किया गया. कई अंतरराष्ट्रीय रेसिंग प्रतियोगिताओं में भी इस बाइक ने शानदार प्रदर्शन किया और कई चैंपियनशिप अपने नाम कीं.

क्या हैं बंद होने के पीछे वजह?

R6 का प्रोडक्शन बंद होने के पीछे सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में लगातार सख्त होते प्रदूषण नियम और सुपरस्पोर्ट बाइकों की घटती मांग मानी जा रही है. इन नियमों के अनुसार पुराने इंजन को अपडेट करना काफी महंगा पड़ता, इसलिए Yamaha ने धीरे-धीरे R6 को बाजार से हटाने का फैसला लिया. अब कंपनी का ध्यान नई पीढ़ी की स्पोर्ट्स बाइकों और दूसरे मॉडलों पर है.

R6 का प्रोडक्शन बंद होने के बाद भी Yamaha के पास R-सीरीज में कई दूसरे विकल्प मौजूद हैं. कंपनी अब नई तकनीक और आधुनिक इंजन वाली स्पोर्ट्स बाइकों पर ज्यादा फोकस कर रही है. लेकिन बाइक प्रेमियों के लिए R6 हमेशा एक ऐसी मोटरसाइकिल रहेगी जिसने सुपरस्पोर्ट सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई.

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